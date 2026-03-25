S kovbojským vzhledem tato zpěvačka oživuje trend, o kterém jsme si mysleli, že je zapomenutý.

Léa Michel
Americká country zpěvačka Megan Moroney opět zaujala své fanoušky na Instagramu outfitem, který v sobě spojuje šarm a inspiraci country. Na fotografii sdílené na jejím účtu je oblečená v růžovém outfitu zdobeném kamínky a na hlavě má klobouk ve stejném stylu, který je ikonickým symbolem západní estetiky.

Třpytivý vzhled

Outfit Megan Moroney se skládá ze strukturovaného topu s tenkými ramínky, který je doplněn třpytivými ozdobami, jež zdůrazňují celkový zářivý efekt. Její vlnité blond vlasy a zářivý make-up dotvářejí tento venkovský vzhled, nově pojatý v sofistikovanější verzi. Volba lesklých látek a třpytivých detailů připomíná trend, který byl velmi populární v prvním desetiletí 21. století a nyní jej oživuje mnoho celebrit. Tento styl, který spojuje modernitu a nostalgii, potvrzuje návrat sváteční módy, kde se kamínky dostávají do centra pozornosti.

Uživatelé internetu schvalují návrat kamínků

V komentářích mnoho sledujících outfit pochválilo. Někteří uživatelé poznamenali, že se kamínky vracejí a evokují sváteční estetiku, která je opět přitažlivá. Jiné komentáře zdůraznily rovnováhu mezi tradičním kovbojským stylem a moderní interpretací, což ilustruje vývoj západních kódů v současné módě. Vzhled Megan Moroney tak potvrzuje rostoucí vliv venkovského stylu ve světě módy, kde se boty, klobouky a třpytivé látky postupně stávají nezbytnými prvky.

Trend, který se opět uchytil.

Kovbojský styl, který byl dlouho spojován s retro módou, zažívá v současnosti oživení, a to díky umělcům, kteří jeho kódy nově interpretují. Použití kamínků a třpytivých látek dodává této estetice elegantní rozměr, díky čemuž je vhodná pro současné trendy. Siluety se také modernizují, s přiléhavějšími střihy a odvážnými kombinacemi, které mísí ikonické kousky, jako jsou kozačky nebo bundy s třásněmi, s městskými prvky. Tato hybridizace stylů umožňuje kovbojskému vzhledu překonat svůj tradiční image a plně přijmout moderní, expresivní a asertivní módu.

Stručně řečeno, americká country zpěvačka Megan Moroney tímto vystoupením dokonale ilustruje, jak se určité trendy mohou vyvíjet a vracet se do popředí, a potvrzuje tak, že móda je neustále se obnovujícím cyklem.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Ve 43 letech Anne Hathawayová způsobila senzaci v objemných červených šatech
„Stárnutí by mělo být pozitivní věc“: Laura Dern v 59 letech říká, že vnímá „krásu“ jinak.

