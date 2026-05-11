Demi Moore, babička, zveřejnila fotku se svou vnučkou.

Demi Moore neslavila Den matek (10. května v USA) obvyklým způsobem. Americká herečka, producentka a režisérka zveřejnila na Instagramu sbírku fotografií, která zahrnuje čtyři desetiletí mateřství – od prvních fotografií jejích dcer jako miminek až po její tříletou vnučku Louettu. A reakce byly okamžité.
„Stále si pamatuji, jak jsem vás každého poprvé držel v náručí.“
Popisek Demi Moore začínal těmito slovy: „Stále si pamatuji, jak jsem vás všechny poprvé držela v náručí. A teď se na vás podívejte. Moji miláčci, vyrostli jste tak, že mi to bere dech, a nějakým způsobem se každým rokem víc zamilovávám do toho, kým jste. Všechno nejlepší ke Dni matek a babiček všem krásným maminkám.“ Jednoduchý a srdečný popisek okamžitě rezonoval s jejími 6,7 miliony sledujících.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Příspěvek, který se rozprostírá po čtyřech desetiletích
Karusel začíná černobílou fotografií Demi Moore ve stylu GI Jane, jak drží v dece své tři dcery – Rumer, Scout a Tallulah, které se jí narodily z manželství s Brucem Willisem. Další černobílá fotografie, pořízená o několik let později, ukazuje Demi bez make-upu, v leopardích brýlích a pilotních slunečních brýlích, jak v náručí drží svou novorozenou vnučku Louettu. Dojemná a emotivní cesta rodinnou historií.
Rumer Willis, oslavovaná matka
Tříletá Louetta, dcera Rumer Willis a Dereka Richarda Thomase, se objevuje na několika snímcích na karuselu, včetně jednoho pořízeného během svátečního období. Tímto příspěvkem Demi Moore oslavuje svou nejstarší dceru Rumer v její roli matky. Popisek zní „Šťastný Den matek a babiček“ – způsob, jak současně uctít tři generace žen v jedné rodině.
Černobílý snímek malé holčičky v hvězdném tylu a 30 let mateřství vměstnaných do instagramového karuselu: Demi Moore nabídla k Dni matek (slaví se v USA 10. května) něco vzácného: autentický, nefiltrovaný rodinný snímek. A rezonoval daleko za hranicemi jejích 6,7 milionu sledujících.