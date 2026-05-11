Demi Moore, babička, zveřejnila fotku se svou vnučkou.

Fabienne Ba.
@demimoore / Instagram

Demi Moore neslavila Den matek (10. května v USA) obvyklým způsobem. Americká herečka, producentka a režisérka zveřejnila na Instagramu sbírku fotografií, která zahrnuje čtyři desetiletí mateřství – od prvních fotografií jejích dcer jako miminek až po její tříletou vnučku Louettu. A reakce byly okamžité.

„Stále si pamatuji, jak jsem vás každého poprvé držel v náručí.“

Popisek Demi Moore začínal těmito slovy: „Stále si pamatuji, jak jsem vás všechny poprvé držela v náručí. A teď se na vás podívejte. Moji miláčci, vyrostli jste tak, že mi to bere dech, a nějakým způsobem se každým rokem víc zamilovávám do toho, kým jste. Všechno nejlepší ke Dni matek a babiček všem krásným maminkám.“ Jednoduchý a srdečný popisek okamžitě rezonoval s jejími 6,7 miliony sledujících.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Demi Moore (@demimoore)

Příspěvek, který se rozprostírá po čtyřech desetiletích

Karusel začíná černobílou fotografií Demi Moore ve stylu GI Jane, jak drží v dece své tři dcery – Rumer, Scout a Tallulah, které se jí narodily z manželství s Brucem Willisem. Další černobílá fotografie, pořízená o několik let později, ukazuje Demi bez make-upu, v leopardích brýlích a pilotních slunečních brýlích, jak v náručí drží svou novorozenou vnučku Louettu. Dojemná a emotivní cesta rodinnou historií.

Rumer Willis, oslavovaná matka

Tříletá Louetta, dcera Rumer Willis a Dereka Richarda Thomase, se objevuje na několika snímcích na karuselu, včetně jednoho pořízeného během svátečního období. Tímto příspěvkem Demi Moore oslavuje svou nejstarší dceru Rumer v její roli matky. Popisek zní „Šťastný Den matek a babiček“ – způsob, jak současně uctít tři generace žen v jedné rodině.

Černobílý snímek malé holčičky v hvězdném tylu a 30 let mateřství vměstnaných do instagramového karuselu: Demi Moore nabídla k Dni matek (slaví se v USA 10. května) něco vzácného: autentický, nefiltrovaný rodinný snímek. A rezonoval daleko za hranicemi jejích 6,7 milionu sledujících.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Elegantní tvář“: krása této italské modelky fascinuje uživatele internetu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Elegantní tvář“: krása této italské modelky fascinuje uživatele internetu

Italská modelka Vittoria Ceretti sdílela na svém instagramovém účtu „odpadkovou“ fotku, na které je přirozené selfie a která...

Claudia Schiffer v 55 letech zaujme romantickým vzhledem

Existují fotografie, které vypadají jako pohlednice z Anglie. Německá modelka, herečka a filmová producentka Claudia Schiffer se o...

V divadelním vzhledu Madonna zaujme velkolepou gotickou siluetou

Když Madonna prochází po červeném koberci Met Gala, předem víme, že nás čeká nezapomenutelný módní okamžik. Královna popu...

„Výsledek se mi nelíbil“: Zpěvačka otevřeně hovoří o svých kosmetických zákrocích

Americká zpěvačka Kesha, která se objevila v populárním podcastu „Call Her Daddy“ s moderátorem Alexem Cooperem, otevřeně hovořila...

Tato americká herečka ve svých 36 letech vysvětluje, proč skrývala svou bisexualitu.

V rozhovoru pro Us Weekly, který se shodoval s blížícím se vydáním jejích pamětí, se americká herečka Hayden...

„Nechci být zpackaná verze“: Billie Eilish hovoří o svém strachu z kosmetické chirurgie

Existují hlasy, které je dobré slyšet, zejména v době, kdy se kosmetická chirurgie stává běžnou a všudypřítomnou na...