Claudia Schiffer v 55 letech zaujme romantickým vzhledem

@claudiaschiffer / Instagram

Existují fotografie, které vypadají jako pohlednice z Anglie. Německá modelka, herečka a filmová producentka Claudia Schiffer se o jednu z nich podělila a dá se s jistotou říci, že její sledující byli uchváceni. Na svém instagramovém účtu, který sledují přes dva miliony lidí, se objevila v bukolickém prostředí, oblečená v romantickém outfitu s výrazně britským šarmem.

Rustikální vzhled ke Dni Země

22. dubna 2026, u příležitosti Dne Země, zveřejnila Claudia Schiffer na Instagramu jemný karusel s jednoduchým popiskem: „Šťastný Den Země 💚“ . Na titulní fotografii je zachycena před květinami pokrytou fasádou anglické chaty, obklopená nádherným rozkvetlým růžovým keřem, s věrným psem u nohou. Obrázek, který evokuje krásu jara a přírody.

Pro tuto příležitost zvolila vínový svetr s výstřihem do V a tříčtvrtečními rukávy, zastrčený do dlouhé, tmavě fialové skládané sukně vyšívané květinovými a ptačími motivy. Na nohou měla kožené sandály ve stylu gladiátorů, ideální na procházky venkovskou zahradou. To vše s rozpuštěnými dlouhými, lehce vlnitými blond vlasy.

Dokonale provedený romantický vzhled

Tento outfit vypráví příběh. Je to šikovná směs pohodlí a elegance, moderní ženy a téměř pastorální estetiky. Sukně, bohatá na detaily a barvy, se stává ústředním prvkem vzhledu, zatímco vínový svetr dodává nádech tepla a dokonale ladí s cihlami domu v pozadí. Harmonie barev, která je vším, jen ne náhodná. To je umění Claudie Schiffer: proměnit každodenní outfit v módní moment. Žádné dramatické zinscenování, jen přirozená elegance, která působí nenuceně.

Fanoušci oslavují nadčasovou ikonu

Komentáře pod příspěvkem se hrnuly. „Zářivá“, „ikona “, „stále ohromující jako vždy“ ... chvála se hrnula a mnoho uživatelů internetu tleskalo nejen kráse vzhledu, ale i trvalé auře supermodelky. Claudia Schiffer nadále fascinuje ty, kteří ji znali v 90. letech, i novou generaci, která ji objevuje prostřednictvím jejích pečlivě spravovaných příspěvků.

Tímto jednoduchým, pastorálním snímkem nám Claudia Schiffer připomíná, proč je jednou z předních osobností modelingu. Romantický vzhled, klidná atmosféra, poselství ve prospěch planety: vše je tak akorát, vyvážené a inspirativní. Německá ikona i nadále okouzluje tím, co bylo vždy jejím poznávacím znamením: jednoduchou, přirozenou elegancí.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
