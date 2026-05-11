„Elegantní tvář“: krása této italské modelky fascinuje uživatele internetu

Italská modelka Vittoria Ceretti sdílela na svém instagramovém účtu „odpadkovou“ fotku, na které je přirozené selfie a která je doplněna jednoduchým popiskem: „Newyorské dny a jasná obloha.“ Výsledek? Tisíce obdivných komentářů a další chvála syrové krásy, která je jejím poznávacím znamením již více než deset let.
Selfie, které rozpouští srdce na internetu
Na fotografii Vittoria Ceretti pózuje v černém saténovém topu lemovaném bílou krajkou, s dlouhými rozpuštěnými vlasy a bez viditelného make-upu. Denní světlo proudí dovnitř velkým arkýřovým oknem za ní a v pozadí je vidět panorama New Yorku. Jednoduchá kompozice s důrazem na přirozenost. A právě tato jednoduchost ji uchvátila.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Fanoušci to milují
Komentáře pod příspěvkem se hrnuly: „elegantní tvář“, „miluji přirozený vzhled “, „syrová krása“ ... Fanoušci chválili absenci umělosti, tuto odzbrojující snadnost přechodu z červeného koberce na sotva upravené selfie, aniž by ztratila cokoli ze své aury. Vzácná vlastnost, zvláště v době fotografií, které jsou všechny retušovány více než ty předchozí.
Vittoria Ceretti nám jednoduchou selfie připomíná, proč je jednou z nejvyhledávanějších modelek své generace. Zdá se, že Italka našla rovnováhu a soudě dle nadšení jejích fanoušků její nadčasové kouzlo evidentně neztratilo svou podmanivou sílu.