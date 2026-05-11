U bazénu Elizabeth Hurley hrdě předvádí svou postavu.

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley nedávno na svém instagramovém účtu zveřejnila sérii sluncem zalitých fotografií, na kterých se v bílém oblečení s tenkými černými proužky lenoší u vody. Nejvíc se věnovala příležitosti a sdílela s miliony svých sledujících malý tip na fotografování, který podala s humorem a trochou hravosti. Příspěvek se okamžitě stal virálním.
Slunečné a intimní fotografie
Na fotografiích Elizabeth Hurley pózuje na slunci se slunečními brýlemi a její dlouhé hnědé vlasy plavou v bazénu. Její oblečení, bílé s černými pruhy, je z její vlastní značky Elizabeth Hurley Beach, kterou založila v roce 2005. Uvolněná, přirozená atmosféra, ve které se herečka zdá být dokonale uvolněná.
Elizabeth Hurleyová jako obvykle doplnila svůj příspěvek humorným popiskem. Tento byl adresován přímo jejím sledujícím: „Fotografování může být děsivé, takže tady je moje rada číslo jedna: LEHNĚTE SI!!“ Šibalsky pokračovala: „I za hrozného horního osvětlení nebo s neúprosným fotoaparátem telefonu (tyto fotografie byly pořízeny telefonem na plném slunci), pokud se pořádně protáhnete a nasadíte sluneční brýle, budete v pořádku. Poděkujte mi později 😉.“ Je to tip sdílený jako tajemství dobré kamarádky. A připomíná nám, že kromě módy si Elizabeth Hurleyová ráda pěstuje blízký vztah se svými sledujícími.
Nakonec není třeba se snažit vypadat „štíhlejší“ nebo „jiný“ pomocí dobře nacvičených triků: nejúspěšnější fotografie jsou často ty, které zachycují skutečný okamžik. Přirozenost, spontánnost a autentický výraz zůstávají tím nejkrásnějším, co lze ukázat – daleko od „dokonalých“ póz a vypočítavé umělosti.
Publikace, která sklidila jednomyslné uznání.
Příspěvek zaplavila vlna reakcí. „Žehnej královně!“, „Cestovatel v čase!“ ... fanoušci ji zahrnuli chválou za její postavu a přirozenou pohodlí před kamerou. Dokonce i její syn, Damian Hurley (24 let), příspěvek okomentoval s dojemným nadšením: „To je šílené, woah!“
Elizabeth Hurley, která má na Instagramu přes 3 miliony sledujících, je již zvyklá sdílet tento druh rad přímočaře. Například v červenci 2025 doporučila „vyhýbat se ostrému polednímu světlu a pro focení zvolit měkké světlo východů a západů slunce.“ Další tip, který si její fanoušci evidentně oblíbili.
Tímto jednoduchým kolotočem nám Elizabeth Hurley připomíná, proč je jednou z nejoblíbenějších postav své generace. Přirozeně ukazuje, že se můžeme bavit, milovat a sdílet bez ohledu na věk.