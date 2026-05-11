„Nádherná“: Andie MacDowell v 68 letech předvádí svůj nový účes bez filtrů.

Její stříbrné kudrlinky se staly jedním z nejznámějších hollywoodských symbolů krásy. Andie MacDowell však všechny překvapila účesem – dvěma zapletenými copy – a vysvětlení této volby je dojemné i zábavné.
Dva copy, odhalení z natáčení
Právě na natáčení seriálu „Cesta domů“ – jehož čtvrtá a zároveň poslední série se vysílala 19. dubna 2026 – Andie MacDowell objevila tento účes. Pro roli Delilah „Del“ Landryové, matriarchy rodiny Landryových, nosila paruku. A aby pod ní skryla své skutečné vlasy, její kadeřník našel jednoduché řešení: zaplést je do dvou malých copů.
"Cítil jsem se zase jako dítě."
„Ve třetí sérii mi kadeřnice zapletla vlasy do copu, aby je skryla pod parukou. S těmi dvěma malými copánky jsem se cítila zase jako dítě,“ napsala k selfie. Nečekané odhalení pro herečku, která je léta známá svými objemnými, stříbrnými kudrlinami – a která v tomto účesu z jiné éry evidentně našla něco radostného.
Senzační nefiltrovaná selfie
Na fotografii zveřejněné 10. května se Andie MacDowellová objevuje se stříbrnými vlasy spletenými do dvou pevných copů po obou stranách hlavy, jejichž konce jsou o něco tmavší. Má na sobě klasickou košili s bílým límečkem, výraznou vínovou rtěnku a kouřové oční stíny – líčení, které kontrastuje s dětskou lehkostí účesu. Výsledkem je nečekaný i autentický snímek, který okamžitě vyvolal záplavu komentářů „nádherný“ .
Co kdyby si copánky osvojila jako každodenní zvyk?
„Je ve mně část, která by si opravdu ráda občas začala nosit vlasy v copech, ležérně… Třeba když jdu na túru nebo se procházím po pláži,“ dodala s úsměvem na tváři. Toto prohlášení okamžitě rezonovalo s jejími sledujícími – mnozí z nich tomuto způsobu, jak ukázat lehkost a svobodu v účesech, ať už v jakémkoli věku, tleskali.
Herečka, která si hraje se svým „imagem krásy“
Toto selfie s copánky není ojedinělý případ. Andie MacDowell v posledních týdnech experimentuje s různými variacemi svého typického účesu. 15. dubna byla v pořadu Today Show vyfocena s nízkým culíkem, který obsahuje objemné lokny a elegantní korunu – další způsob, jak si vlasy znovu vymyslet, aniž by to ohrozilo jejich přirozený vzhled. Zkoumá, zkouší různé věci, usmívá se – a to vše bez filtrů zveřejňuje.
Stříbrnošedá jako manifest
Andie MacDowell začala s přechodem na přirozené vlasy v roce 2020 a nikdy se neohlédla zpět. Od té doby se její stříbrné kudrlinky staly symbolem – symbolem ženy, která se odmítá přizpůsobit tlaku „vypadat mladě za každou cenu“. Tento příspěvek s copánky tento manifest nezrazuje; rozšiřuje ho: tím, že si dovoluje být dětská, hravá a nenáročná, potvrzuje, že osvobození od norem se nekončí barvou vlasů.
Dva copy, selfie a miliony „nádherných“ – Andie MacDowell dokázala, že účes z dětství se může stát jedním z nejvíce osvobozujících stylových prohlášení vůbec. A že ty nejlepší nápady někdy pocházejí z natáčení filmu.