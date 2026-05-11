Ve velkolepých šatech tato sportovkyně přitahuje všechny pohledy na červeném koberci

Čínsko-americká olympijská lyžařka Eileen Gu způsobila senzaci na Zlatém galavečeru 2026 v Los Angeles 9. května 2026 v pudrově růžových šatech připomínajících šaty baletky. Tato nejnovější módní podoba potvrzuje její pohodlí jak na svahu, tak na mole.
Romantická silueta
Pro tento večer pořádaný Gold House, kalifornskou institucí oslavující úspěch a kulturu asijsko-pacifického regionu, se Eileen Gu rozhodla pro kreaci od návrháře Andrewa Kwona s názvem „róba Aurora“. Velmi rafinovaná volba, plně vystihující romantické téma.
Na fotografii se objevuje v pudrově růžových šatech s tisíci odstíny tylu. Top bez ramínek je strukturovaný a minimalistický a otevírá se do objemné, vrstvené sukně. Nejvýraznějším prvkem celého vzhledu? Asymetrická linie, která odhaluje její špičaté bílé lodičky vpředu a vzadu splývá s vlečkou. Opravdu moderní pohádková silueta. Co se týče vlasů a líčení, Eileen Gu záměrně dala šatům do centra pozornosti.
Rekordní sportovní sezóna
Tato dvojí role nijak nesnižuje její sportovní kariéru, právě naopak. Na posledních zimních olympijských hrách v Miláně-Cortině 2026, které se konaly v únoru, se Eileen Gu opět zapsala do historie. Se dvěma stříbrnými a jednou zlatou medailí získanou v Itálii se oficiálně stala nejuznávanější freestyle lyžařkou v historii olympijských her napříč všemi kategoriemi.
Vrcholný úspěch pro někoho, kdo již na olympijských hrách v roce 2022 získal několik medailí. A stojí za zmínku, že to vše dělá vedle svého skvělého studia: Eileen Gu studuje mezinárodní vztahy na Stanfordské univerzitě. Daří se jí skloubit tento trojitý život sportovkyně, modelky a studentky s působivou disciplínou.
Zlatý galavečer 2026 s tématem módy
Pátý ročník Zlaté galavečera svedl do centra pozornosti řadu významných osobností. Eileen Gu se setkala s indickou herečkou Priyankou Choprou, americkou modelkou Chrissy Teigen, indicko-americkou herečkou a scenáristkou Mindy Kaling a americkou zpěvačkou a skladatelkou Halsey, všechny zde oslavily asijskou kulturu a její talent. Byl to večer plný elegance, kde každý outfit vyprávěl svůj příběh.
S tímto vysoce ceněným novým vzhledem nám Eileen Gu připomíná, že ve svých pouhých 22 letech se s neuvěřitelnou lehkostí pohybuje mezi světy. Výjimečná sportovkyně, studentka Stanfordu, múza prestižních módních návrhářů: prošlapala si jedinečnou cestu, kde se sportovní výkon setkává s módní kreativitou.