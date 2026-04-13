„To je nové tetování?“: Emma Roberts se objevila v krajkovém outfitu, který vyvolal reakce

Americká herečka a producentka Emma Robertsová se na festivalu Revolve Festival 2026, který se konal souběžně s festivalem Coachella (festival od 10. do 19. dubna 2026), vyjímala v nápadném krajkovém outfitu. Fotografie z akce sdílené také zdůrazňovaly viditelné tetování na horní části jejího stehna, což vyvolalo četné reakce na sociálních sítích.
Krajkový outfit, který vynikl na festivalu Revolve
Emma Roberts se na festivalu Revolve Festival v Indiu 11. dubna 2026 rozhodla pro outfit s krajkou, materiálem často spojovaným s elegantní a delikátní estetikou. Její outfit zahrnoval hedvábné kraťasy s kontrastním lemováním, které vytvářely jemnou souhru textur. K tomu se přidala tmavá bunda, nadměrné sluneční brýle a kotníkové boty, což vedlo k siluetě, která vyvažovala sofistikovanost a ležérnost. Tato událost, která se koná v blízkosti festivalu Coachella, je významným každoročním setkáním veřejně známých osobností a módních profesionálů.
Viditelné tetování, které vyvolává reakce
Fotografie z akce také upoutaly pozornost na jeden konkrétní detail: tetování viditelné na horní části stehna Emmy Robertsové. Podle dostupných informací je na tetování jemným písmem napsáno „obejmi mě“. Viditelnost tohoto detailu vyvolala online komentáře, přičemž někteří uživatelé zpochybňovali jeho vzhled nebo skutečnost, že se na veřejných akcích objevuje jen zřídka. Emma Robertsová má několik známých tetování, z nichž některá jsou decentní a objevují se pouze v závislosti na jejím oblečení.
Nepřehlédnutelná módní událost v rámci Coachelly
Festival Revolve každoročně sdružuje osobnosti ze světa filmu, hudby a tvorby obsahu. Akce, která se koná během víkendu Coachella, představuje rozmanité stylistické inspirace, které jsou široce sdíleny na sociálních sítích. V průběhu let Emma Roberts představila několik outfitů odrážejících vyvíjející se trendy pozorované na jarních festivalech. Mediální publicita těchto akcí pomáhá šířit určité módní inspirace mezi široké mezinárodní publikum.
Tímto krajkovým outfitem, který Emma Roberts představila na festivalu Revolve 2026, potvrzuje svou zálibu v elegantních siluetách vhodných pro festivalové prostředí. Tento vzhled navazuje na stylistické trendy pozorované na festivalu Coachella, kde výběr oblečení přispívá k utváření trendů sezóny.