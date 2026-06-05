Tato volba, kterou tato tenistka učinila, nastoluje citlivé téma v ženském sportu.

Océane Dodin se sice nedostala přes kvalifikační kola French Open 2026, ale její jméno se stále neustále objevuje ve francouzských médiích. Mimo kurty rodačka z Lille znovu rozpoutala dlouhodobou a citlivou debatu o ženském sportu a zdrojích dostupných hráčkám, které nepatří mezi nejvyšší světové žebříčky.
Jedenáctá účast na Roland-Garros s hořkou příchutí
Ve svém jedenáctém vystoupení na Roland Garros se Océane Dodinová 19. května 2026 v prvním kole kvalifikace utkala s Američankou Kaylou Dayovou, což byl nezapomenutelný souboj. Na konci epického zápasu (6-4, 2-6, 7-6 (15)), který byl rozhodnut super tie-breakem v pařížském mrholení, se Francouzka klečící na antuce rozplakala.
Ve druhém kole prohrála s Běloruskou Alexandrou Sasnovičovou, přestože zachránila dva mečboly. Pro někoho, kdo byl před pár lety na 46. místě světového žebříčku a nyní zaujímá v žebříčku WTA mnohem skromnější pozici, se cíl dostat se do hlavní tahu národního turnaje vzdaluje – a s ním i podstatná část příjmů z turnaje.
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Dlouhá rekonvalescence, následovaná návratem
Před sezónou 2026 se Océane Dodinová zotavovala z obzvláště těžkého období: devět měsíců mimo kurty kvůli vzácnému onemocnění vnitřního ucha. Toto onemocnění bylo pro vrcholovou sportovkyni obzvláště vysilující a donutilo ji pozastavit kariéru téměř na celý rok 2025.
Právě během tohoto období rekonvalescence prošla také hodně diskutovanou proměnou. Francouzka se rozhodla pro zvětšení prsou a stala se tak první aktivní hráčkou WTA, která o takové operaci veřejně promluvila. „Nestydím se přiznat, že jsem podstoupila operaci. Jsem moc ráda, že jsem ji udělala,“ řekla RMC Sport a dodala: „Cítím se ve svém těle lépe.“
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„Nikdy jsem neměl/a příliš mnoho tabu.“
Právě v této souvislosti zahájila Océane Dodin v prosinci 2025 partnerství s platformou placeného předplatného, na které nabízí svět, kde se podle jejích slov „tenis setkává se smyslností“. Fotografie ve sportovním oblečení, sugestivnější záběry, přímá interakce s jejími odběrateli: paralelní aktivita, kterou otevřeně přiznává.
Na tiskové konferenci v Roland-Garros hráčka nešetřila slovy. „Nikdy jsem neměla moc tabu,“ jednoduše shrnula. Na této platformě, kde si sama spravuje obsah, se její komunita nyní odhaduje na téměř 30 000 odběratelů.
Co její příběh říká o ženském tenisu
Kromě osobní volby je pozoruhodné to, co hráč odhaluje. Podle údajů, které konzultovalo franceinfo, si hráč za celou sezónu 2025 vydělal pouze kolem 40 000 eur hrubého a na začátku roku 2026 sotva pár tisíc eur. To je daleko od kolosálních výher, které se vyhrávají na vrcholu turnaje. Náklady na profesionální tenisovou sezónu – cestování, koučování, fyzioterapie, ubytování – jsou však v úplně jiné lize.
Pro hráčku, která se již neumístila v první stovce, se ekonomická životaschopnost okruhu rychle stává iluzorní. Tato „šedá zóna“ ženského tenisu, o které se málokdy diskutuje, je nicméně tou, ve které působí drtivá většina profesionálních hráček. Trajektorie Océane Dodinové tak vrhá světlo na slepé místo: pro mnoho sportovkyň mimo první padesátku již příjem z tohoto sportu není dostatečný.
Océane Dodin nakonec proměnila svou promarněnou příležitost v hlavním losování French Open 2026 v kolektivní výzvu. Odmítnutím tabu, prosazováním svých rozhodnutí a zdůrazňováním toho, co odhalují o systému, rodačka z Lille vyvolala zásadní diskusi o místě – a nejistotě – žen v elitním tenisu.