Influencerka Alix Earle způsobila senzaci v „odvážném“ plážovém outfitu

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Americká influencerka Alix Earle vytvořila na Instagramu jeden z nejdiskutovanějších kousků sezóny. Představuje sérii plážových outfitů, které opakovaně nově vymýšlejí tento letní plážový kousek.

Vysoký bílý trojúhelník s námořními kotvami

Na jedné z nejsdílenějších fotografií se Alix Earle objevuje v dokonale bílé dvoudílné blůze: trojúhelníkový top s košíčky zdobenými velkými tmavě modrými kotvami, v kombinaci s obyčejnými bílými topy s vysokým výstřihem. Námořnický potisk, který se každé léto silně vrací, je zde reinterpretován ve své nejminimalističtější podobě: jen symbol, dominantní barva a čistá silueta. Připomínka toho, že nejlepší plážové oblečení je většinou to nejjednodušší.

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Pozlacený kus: efekt drahokamu

Tentokrát Alix Earle zvolila kousek kompletně zdobený zlatými korálky, hybrid mezi plavkami a šperkovým doplňkem. Kovové detaily se třpytí ze všech úhlů, zachycují světlo a proměňují to, co mohlo být jednoduchým dvoudílným kouskem, ve skutečné umělecké dílo. Tento styl je součástí širšího trendu: „šperkových plavek“, těchto hybridních plážových kousků, spíše šperků než oblečení, které lze vidět na přehlídkových molech a v těch nejmodernějších kampaních.

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Sports Illustrated, zasvěcení, které je potvrzeno

Důvod, proč tyto fotografie vykazují obzvláště propracovanou redakční kvalitu, je ten, že nejsou výsledkem „domácího focení“. Alix Earle pózuje pro Sports Illustrated, jeden z nejvýznamnějších amerických sportovních časopisů, jehož každoroční vydání věnované plážovému oblečení zůstává jednou z klíčových událostí v módním průmyslu.

Poté, co se v roce 2024 poprvé objevila jako „nováček“, pokračuje influencerka Alix Earle ve své cestě s americkým publikačním centrem, které v posledních letech rozšířilo svůj seznam o prominentní „digitální osobnosti“. Tato strategie se vyplatila: Alix Earle se nyní může pochlubit více než devíti miliony sledujících na Instagramu a téměř osmi miliony na TikToku, což jsou čísla, která zaručují masivní a okamžitou viditelnost každého z jejích příspěvků.

Stručně řečeno, Alix Earle potvrzuje své místo mezi tvářemi, které „diktují“ plážovou módu pro léto 2026. Mezi rafinovaným námořnickým oživením a ozdobným prvkem zdobeným drahokamy sama o sobě ilustruje dva velmi odlišné trendy – o obou se však v této sezóně obzvláště mluví.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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