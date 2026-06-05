Influencerka Alix Earle způsobila senzaci v „odvážném“ plážovém outfitu

Americká influencerka Alix Earle vytvořila na Instagramu jeden z nejdiskutovanějších kousků sezóny. Představuje sérii plážových outfitů, které opakovaně nově vymýšlejí tento letní plážový kousek.
Vysoký bílý trojúhelník s námořními kotvami
Na jedné z nejsdílenějších fotografií se Alix Earle objevuje v dokonale bílé dvoudílné blůze: trojúhelníkový top s košíčky zdobenými velkými tmavě modrými kotvami, v kombinaci s obyčejnými bílými topy s vysokým výstřihem. Námořnický potisk, který se každé léto silně vrací, je zde reinterpretován ve své nejminimalističtější podobě: jen symbol, dominantní barva a čistá silueta. Připomínka toho, že nejlepší plážové oblečení je většinou to nejjednodušší.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Pozlacený kus: efekt drahokamu
Tentokrát Alix Earle zvolila kousek kompletně zdobený zlatými korálky, hybrid mezi plavkami a šperkovým doplňkem. Kovové detaily se třpytí ze všech úhlů, zachycují světlo a proměňují to, co mohlo být jednoduchým dvoudílným kouskem, ve skutečné umělecké dílo. Tento styl je součástí širšího trendu: „šperkových plavek“, těchto hybridních plážových kousků, spíše šperků než oblečení, které lze vidět na přehlídkových molech a v těch nejmodernějších kampaních.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Sports Illustrated, zasvěcení, které je potvrzeno
Důvod, proč tyto fotografie vykazují obzvláště propracovanou redakční kvalitu, je ten, že nejsou výsledkem „domácího focení“. Alix Earle pózuje pro Sports Illustrated, jeden z nejvýznamnějších amerických sportovních časopisů, jehož každoroční vydání věnované plážovému oblečení zůstává jednou z klíčových událostí v módním průmyslu.
Poté, co se v roce 2024 poprvé objevila jako „nováček“, pokračuje influencerka Alix Earle ve své cestě s americkým publikačním centrem, které v posledních letech rozšířilo svůj seznam o prominentní „digitální osobnosti“. Tato strategie se vyplatila: Alix Earle se nyní může pochlubit více než devíti miliony sledujících na Instagramu a téměř osmi miliony na TikToku, což jsou čísla, která zaručují masivní a okamžitou viditelnost každého z jejích příspěvků.
Stručně řečeno, Alix Earle potvrzuje své místo mezi tvářemi, které „diktují“ plážovou módu pro léto 2026. Mezi rafinovaným námořnickým oživením a ozdobným prvkem zdobeným drahokamy sama o sobě ilustruje dva velmi odlišné trendy – o obou se však v této sezóně obzvláště mluví.