Modelka Candice Swanepoel přitahuje pozornost svou elegantní plážovou siluetou

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

Jeden z příspěvků na Instagramu modelky jihoafrického původu Candice Swanepoel, zachycený na idylické pláži, dokonale ilustruje její talent kombinovat jednoduchost a vizuální sílu.

Hořčičná sada

Na fotografii se bývalý anděl Victoria's Secret opírá o palmu a má na sobě slunečné hořčicově zbarvené dvoudílné šaty. Tento teplý odstín ostře kontrastuje s obvyklými modrými a černými barvami sezóny a nezaměnitelně evokuje léto. Trojúhelníkový střih braletky je doplněn brazilskými tkaničkami, které připomínají estetiku jihoamerických přehlídkových mol. Detailem, který dělá ten největší rozdíl, jsou závěrečné úpravy: pečlivě navlečené korálky podél ramínek a netradiční potisk, který dodává ten správný nádech rozmarnosti. Tato pečlivá práce proměňuje minimalistickou siluetu v výrazný kousek.

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Příspěvek sdílený uživatelem Tropic Of C (@tropicofc)

Náhrdelník z mušlí, dotek plný duše

Pokud jde o doplňky, Candice Swanepoel zvolila jediný výrazný kousek: výrazný náhrdelník s mušlemi, který definoval celkový vzhled. Náhrdelník, přímý odkaz na plážové tradice od tichomořských břehů až po brazilské pobřeží, evokoval pocit svobody v jediném doplňku. Zbytek vzhledu byl záměrně minimalistický: rozpuštěné blond vlasy, minimalistický, ale zářivý make-up a sluncem políbená záře. Celkový efekt byl vysoce instagramovatelný a stíral hranice mezi profesionálním focením a selfie z dovolené. „Snový ráj“, „zářivá bohyně“ : komentáře fanoušků hovořily za vše o okamžitém přijetí příspěvku.

Umění magnetického minimalismu

Fotografie Candice Swanepoel se zřídka spoléhají na propracované kulisy, minimální make-up nebo hojnost barev. Upřednostňuje účinnost gesta, sílu pózy a zářivost jednoduché látky na zlatavé pleti. Tento magnetický minimalismus, pěstovaný od dob, kdy zdobila přehlídková mola po celém světě, jí dnes umožňuje proměnit každou publikaci v editoriální moment.

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Příspěvek sdílený uživatelem Tropic Of C (@tropicofc)

Touto novou sluncem zalitou fotografií nám Candice Swanepoel připomíná, proč je jednou z nejikoničtějších modelek své generace. Žádná extravagance, žádné vizuální ozdoby – jen čistá silueta pod palmou a dokonalé umění pózy zvládnuté do nejmenšího detailu. Někdy je to vše, co potřebujete k tomu, abyste nastavili tón léta.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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