Americká herečka v 55 letech sdílí svou ranní rutinu bez make-upu

Julia P.
@deniserichards / Instagram

Americká herečka a modelka Denise Richards sdílela na Instagramu video své ranní rutiny, natočené ve 4 hodiny ráno, bez make-upu a se sebeironickým tónem. Video, které se na hony lišilo od uhlazených standardů sociálních médií, okouzlilo její sledující svou autenticitou.

Nefiltrovaná ranní rutina

V tomto videu se Denise Richardsová ukazuje taková, jaká je, když se probudí. „Jsou čtyři hodiny ráno, nevypadám skvěle?“ vtipkuje do kamery. Denise Richardsová pak s humorem dokumentuje různé fáze svého chystání, od velmi brzkého vstávání až po výběr oblečení. Tato upřímnost ostře kontrastuje s často vybroušeným obsahem „ranní rutiny“.

Minimalistická elegance podle herečky

Jádrem videa je velmi praktická otázka: co si obléct na důležitý den? Denise Richardsová obhajuje svou volbu kožené pouzdrové sukně, kterou lze rozpoznat podle detailů „koňského štípance“ na bocích. „Vím, že někteří lidé komentovali fakt, že mám na sobě kůži, ale mně se tato krátká sukně líbí. Je to pouzdrová sukně, takže je decentní,“ vysvětluje v reakci na předchozí poznámky. Také jednoduše přiznává, že moc obleků nevlastní. Nakonec tuto sukni zkombinuje s černým body s dlouhým rukávem, čímž vytvoří elegantní a strukturovaný vzhled.

Každodenní život sdílený s upřímností

Denise Richardsová vstala tak brzy, protože se připravovala na soudní jednání v rámci svého probíhajícího rozvodového řízení. Místo aby se z toho stala zdroj napětí, rozhodla se k danému okamžiku přistupovat s nadhledem a lehkostí a zaměřit se na každodenní detaily. Denise Richardsová, známá tvář v televizi i na sociálních sítích – proslavila se v 90. letech a objevila se v pořadu „The Real Housewives of Beverly Hills“ – si pěstuje blízký vztah se svými sledujícími a nabízí jim nefalšovanou verzi sebe sama.

Tímto nenápadným videem nám Denise Richardsová, doslova i obrazně, připomíná, že autenticita a elegance mohou jít ruku v ruce. Vysílá osvěžující poselství: abyste byli inspirativní, nemusíte být „dokonalí“. Není divu, že si to jistě získá ještě více jejích sledujících.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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