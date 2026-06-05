Touto stylistickou volbou Kate Middleton znatelně odkazuje na jinou éru.

Na královské recepci v Londýně se Kate Middleton opět rozhodla pro velmi promyšlenou módní volbu. Princezna z Walesu se objevila v červenobílých puntíkovaných šatech inspirovaných vintage stylem, které rychle vyvolaly vlnu komentářů na sociálních sítích.
Červené puntíkované šaty, pocta 30. letům 20. století
2. června 2026 se Kate Middleton objevila v paláci St. James's v Londýně. Princezna z Walesu se zúčastnila recepce k oslavě 125. výročí Cancer Research UK, největší nezávislé organizace pro výzkum rakoviny na světě. Pro tuto příležitost vyměnila své obvyklé moderní oblečení za výrazně retro kreaci.
Splývavé šaty sahají až ke kotníkům a na lemu jsou zakončeny jemnými volánky. Siluetu dotvářejí definované ramenní vycpávky, zatímco lehký výstřih do V lemovaný bílou klopou a široký pásek zdůrazňují pas. Střih je přímo inspirován košilovými šaty z 30. let 20. století, stylem, který si ženy tehdy oblíbily pro svou praktičnost – funkční knoflíky, rovné linie a eleganci střihu.
Návrat hrachu
Největší senzaci způsobil tento vzor. V sezóně, kdy se puntíky s velkým úspěchem vracejí na přehlídková mola i do ulic, se Kate Middleton odvážně odchýlila od svého tradičního černobílého dua a zvolila místo toho výraznější kontrast bílé na červené. Tato volba zjevně nebyla zdaleka nevinná: červená barva, symbol lásky, síly a oddanosti, zároveň odrážela význam události.
Za tímto výtvorem stojí Rodarte, kalifornský módní dům se sídlem v Pasadeně, který založily sestry Kate a Laura Mulleavyovy. Návrhářky, proslulé svými romantickými siluetami a četnými odkazy na dějiny umění, ve své tvorbě kladou zvláštní důraz na kreativní výzkum – což je patrné v každém záhybu, v každém detailu šatů, které si vybrala princezna z Walesu.
Doplňky: charakteristický monochromatický styl
Věrná své zálibě v monochromatických siluetách, Kate Middleton doplnila svůj outfit červenými sametovými lodičkami od Gianvita Rossiho a sladěnou kabelkou od italského módního domu Miu Miu. Co se týče šperků, zvolila decentní eleganci: náhrdelník zdobený rubínovým přívěskem a pár sladěných diamantových náušnic.
Dokonale zorganizovaná stylistická prezentace, která prosazuje určitou myšlenku soudržnosti až do nejmenšího detailu. S každým vystoupením si princezna z Walesu tak posiluje svou pozici nového druhu módní ikony: schopné znovu se podívat na vintage, aniž by ho jednoduše „přehlížela“.
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Zpráva, která přesahuje rámec vzhledu
Nejdůležitější zůstává: prosazování dané věci. Princezna z Walesu se po boku krále Karla III., doprovázená královnou Camillou a princem Williamem, připojila k oslavě organizace, jejíž práci bohužel až příliš dobře zná. V roce 2024, jen s odstupem několika týdnů, král Karel III. a Kate Middleton oznámili, že mají rakovinu.
V lednu 2025 princezna z Walesu potvrdila, že se dostala do remise, zatímco léčba panovnice „příznivě postupuje“ a měla by se „během roku 2026 zmírnit“. Tato přítomnost bok po boku, ve službách věci osobní i kolektivní, nepochybně dala celému představení jeho primární význam: za róbami se skrýval především společný boj.
Ve svých šatech Rodarte s akcenty 30. let se Kate Middletonová objevuje na několika úrovních: jako pocta eleganci jiné éry, dokonale zvládnutý odkaz na trend puntíkovaných vzorů, ale také silná podpora hluboce osobní věci.