Molly Simsová ve svých 53 letech sází na nadčasové kouzlo retro plážového oblečení.

Jen několik dní po oslavě svých 53. narozenin se americká herečka a modelka Molly Simsová triumfálně vrátila do centra pozornosti na přehlídce plavek časopisu Sports Illustrated v Miami Beach. Zakomponovala do ní řadu odkazů na svou minulost – výsledek byl mistrovský i nečekaný zároveň.
První pohled: kostkovaný vzor z 50. let
Pro svůj první výstup na mole zvolila Molly Sims kousek, který současná móda, zdá se, s radostí znovuobjevuje: kostkovaný jednodílný top s dvoubarevným šachovnicovým vzorem typickým pro poválečné pin-up siluety. Hluboký výstřih, košíčky s balconette, přiléhavé střihy: tento kousek splňuje všechny požadavky 50. let 20. století, dokonale zrekonstruovaný pro rok 2026.
Jasný odkaz na celou přímořskou ikonografii: pin-up dívky, které zdobily obálky časopisů, reklamní plakáty a hollywoodské filmy té doby. Éra, kdy plážové oblečení nebylo jen oblečením, ale skutečným kouskem oblečení – takovým, který Molly Simsová nově interpretuje.
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Druhý pohled: červená jako pocta Pobřežní hlídce
Pro své druhé vystoupení to byla naprostá změna prostředí. Molly Simsová předvedla výrazný dojem v zářivě červených jednodílných plavkách s kulatým výstřihem, vysokým rozparkem v bocích a odhalenými zády převázanými stuhou – překvapivý detail, který se odhalil, když se otočila k publiku. Tato volba nepochybně evokuje ikonické červené obleky plavčíků z kultovního seriálu „Pobřežní hlídka“ z 90. let.
Tento kousek sám o sobě prolíná dvě éry: kalifornský sen a nostalgický návrat, který dominuje současné módě. Dokonale současná pocta plážové ikonografii na druhé straně Atlantiku.
Co se týče krásy, charakteristický sluncem políbený vzhled
Kromě těchto dvou outfitů upoutal pozornost i krásný vzhled. Molly Simsová zvolila dlouhé blond vlasy sahající až po pas, upravené do jemných vln – tento charakteristický vzhled evokuje retro nádech. Její make-up zahrnoval zářivý lesk ve vnitřních koutcích očí, jemně růžovou tvářenku na lícních kostech a špičce nosu a lehce saténově nahé rty. Celkový efekt vytvořil sluncem políbenou estetiku, která dokonale doplňovala oba její outfity. Tato záměrně přirozená volba vlasů a krásy dále zdůraznila vintage nádech oděvů.
Sports Illustrated, scéna, kterou dobře zná
Molly Sims se na mole Sports Illustrated objevila náhodně. Modelka, bývalá moderátorka legendárního pořadu „House of Style“ na MTV, byla dlouho jednou z ikonických tváří slavného každoročního vydání věnovaného plážovým outfitům, v němž se na začátku prvního desetiletí 21. století objevovala při mnoha příležitostech.
Její návrat na přehlídkové molo, více než dvacet let po jejích prvních vystoupeních, tak nabývá atmosféry návratu domů. Molly Sims, která se od té doby stala herečkou, autorkou a podnikatelkou – a v posledních letech spustila vlastní kosmetickou značku – i nadále svým vlastním způsobem ztělesňuje určitou představu kalifornského šarmu.
Těmito dvěma tolik diskutovanými vystoupeními Molly Simsová dokázala mnohem víc než jen „módní vystoupení“. Všem připomněla, že i v 53 letech se člověk stále může s lehkostí procházet po mole – pokud by o tom někdo pochyboval.