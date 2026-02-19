Tento herec používá své peníze k tajnému placení lékařských účtů cizích lidí.

Search here...

Anaëlle G.
Kunal Nayyar, známý fanouškům sitcomů z role Rajeshe Koothrappaliho v seriálu „Teorie velkého třesku“, se nedávno dostal na titulní stránky novin z důvodu vzdáleného od natáčení. Ačkoli tento kultovní seriál skončil před několika lety, britský herec i nadále zanechává trvalý dojem – tentokrát díky svým štědrým skutkům.

Jmění ve službě druhým

Během vrcholné éry seriálu „Teorie velkého třesku“ byl Kunal Nayyar jedním z nejlépe placených herců v americké televizi a vydělával téměř milion dolarů za epizodu. Nyní, ve svých 44 letech, se rozhodl část svého jmění využít na účely, které jsou mu blízké.

V rozhovoru pro The i Paper herec prozradil, že část svého příjmu věnuje anonymní pomoci cizím lidem na platformě GoFundMe. Večer si prohlíží stránky, náhodně vybírá zdravotnické kampaně a diskrétně platí účty rodinám v nouzi. „Peníze mi daly větší svobodu a největším darem je možnost pomáhat jim,“ svěřil se a dodal, že tyto altruistické činy v něm vyvolávají pocit, že je „maskovaný strážce“.

Vlna filantropie, která byla zároveň chválena i diskutovaná.

Ačkoli je jeho zpověď stará, na sociálních sítích se dostalo pozornosti teprve nedávno. Někteří uživatelé internetu chválili hercovu laskavost a zdůrazňovali, že výsledek – pomoc rodinám v nouzi – byl důležitější než výsledná publicita.

Jiní však kritizovali veřejnou povahu tohoto odhalení s argumentem, že diskuse o něm porušuje samotný princip anonymity. Navzdory těmto debatám mnozí Kunala Nayyara obhajovali a poukazovali na to, že příjemci jeho darů si identitu svého mecenáše neuvědomovali a že jeho přístup, zdaleka ne okázalý, byl primárně zaměřen na inspiraci k dalším štědrým skutkům.

Zvláštní načasování

Náhlá mediální pozornost kolem tohoto příběhu se shodovala s publicitou kolem jiné kampaně GoFundMe – tato kampaň byla spuštěna na pomoc rodině Jamese Van Der Beeka, herce ze seriálu „Dawson's Creek“, který nedávno zemřel na rakovinu. Podle Variety tato událost znovu vzbudila zájem o charitativní iniciativy celebrit na platformě a jméno Kunala Nayyara se opět dostalo do centra pozornosti.

Když se sláva stane prostředkem ke konání dobra

Příběh Kunala Nayyara je drsnou připomínkou toho, že sláva a bohatství mohou být použity jako nástroje solidarity. Upřímnost jeho činů sice stále vyvolává rozpory, ale jeho gesto má tu výhodu, že znovu zviditelnilo humanitární účely, které jsou příliš často přehlíženy.

Konečně, ve světě, kde sociální média zesilují vše, včetně kritiky, britský herec Kunal Nayyar dokazuje, že stále existují způsoby, jak využít celebrity k tiché, ale konkrétní změně životů druhých.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
