Camila Cabello zaujala v Miami svými květinovými šaty

Léa Michel
@camila_cabello/Instagram

Camila Cabello nedávno způsobila senzaci sérií fotografií z dovolené v černých květinových šatech, které rozpoutaly sociální média. Kubánsko-mexická, naturalizovaná americká zpěvačka a herečka doprovodila tento módní moment odkazem na své astrologické znamení a pod příspěvek napsala „šťastné období Ryb, rybičky“.

Okouzlující květinové šaty

Na Instagramu Camila Cabello sdílela několik fotografií pořízených v lesním prostředí Miami, kde se objevuje v černých šatech s květinovým potiskem a hlubokým výstřihem do V. Její outfit v sobě spojuje elegantní půvab s pohodlím z dovolené a umocňuje uvolněnou atmosféru jejího pobytu na floridském slunci. Přírodní make-up dotváří vzhled a potvrzuje její zálibu v jednoduché, ale zároveň výrazné eleganci. Jen o pár dní dříve byla spatřena v Miami na jiné sérii plážových fotografií, než se rozhodla pro tento elegantnější, ale stejně šik outfit.

Sprška komplimentů od fanoušků

Jakmile byly fotografie zveřejněny, sekce komentářů k jejímu příspěvku zaplavila obdivnými zprávami, fanoušci chválili jak její krásu, tak pozitivní energii vyzařující z fotografií. Mezi komentáři nechyběly nadšené komentáře jako „Tak krásné!“ , „Dokonalé!“ a „Miluji ty šaty“ , což demonstrovalo uznání veřejnosti za její vřelý a přístupný image.

Oslavou období Ryb touto sérií fotografií Camila Cabello potvrzuje své postavení stylové ikony pro své fanoušky, kteří bedlivě sledují každý její vzhled, aby načerpali inspiraci a dobrou náladu.

„Rozsvítí stadion“: krása této roztleskávačky je podmanivá

