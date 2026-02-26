Search here...

„Rozsvítí stadion“: krása této roztleskávačky je podmanivá

Léa Michel
@arimcclure/Instagram

Bývalá roztleskávačka Lakers (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, se připojila k Miami Dolphins a nyní rozzáří stadiony NFL. Její energické vystoupení a příspěvky na Instagramu, kde sdílí svou chuť do života, neustále rozpalují fanoušky, kteří ji popisují jako „sluníčko schopné proměnit atmosféru celého zápasu“.

Nakažlivá energie na hřišti

Ariana Taylor McClure se svou dynamickou choreografií a zářivým úsměvem vyniká mezi roztleskávačkami Dolphins. Diváci jsou plní chvály: „Rozzáří stadion“, „Její energie je super slunečná,“ píší pod její videa. Její přítomnost dodává atmosféru a dělá z ní skutečnou hvězdu na tribunách zápasů NFL. Hrávala za Lakers a do Miami přináší směs elegance a síly, oblečená v ikonických tyrkysově oranžových dresech týmu.

Virální úspěch na Instagramu

Na svých oficiálních účtech a účtech Miami Dolphins Ariana zveřejňuje nejzajímavější momenty: tréninky, momenty ze zákulisí zápasů a zářivá selfie. Komentáře se hrnou: „Děláš stadion kouzelným,“ „100% pozitivní energie,“ „Opravdová fotbalová princezna.“ Její přirozená krása a nakažlivá radost rezonují s širokým publikem, daleko za hranicemi sportovních fanoušků. Tato popularita odráží rostoucí fenomén: roztleskávačky jako Ariana se stávají samy o sobě influencerkami, které propojují sport, módu a dobrou atmosféru.

Zářící ambasador delfínů

Ariana Taylor McClure ztělesňuje ducha Miami Dolphins: je zábavná, okázalá a sjednocující. Její cesta z Lakers do NFL ukazuje její všestrannost a její fanoušci zbožňují tuto roztleskávačku, která každý zápas promění v párty.

Stručně řečeno, Ariana Taylor McClure nejen tančí: rozzáří stadiony a obrazovky svou zářivou energií a krásou. Je roztleskávačkou, která dokazuje, že charisma může být v soutěživém světě NFL stejně silné jako touchdown.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tento herec, který byl pro roli považován za „příliš tlustého“, radikálně změnil svou postavu.
Camila Cabello zaujala v Miami svými květinovými šaty

Camila Cabello zaujala v Miami svými květinovými šaty

Camila Cabello nedávno způsobila senzaci sérií fotografií z dovolené v černých květinových šatech, které rozpoutaly sociální média. Kubánsko-mexická,...

Tento herec, který byl pro roli považován za „příliš tlustého“, radikálně změnil svou postavu.

Jihokorejský herec, zpěvák a tanečník Park Jihoon, který se proslavil dramatem „Slabý hrdina“, způsobil senzaci na tiskové konferenci...

Bella Hadid promluvila o svém boji s lymskou boreliózou

Bella Hadid, která se dlouho objevovala na molech a v módních kampaních, musela svou kariéru náhle ukončit kvůli...

Olivia Rodrigo oslavuje své 23. narozeniny v „princeznovském“ vzhledu

Olivia Rodrigo se na své 23. narozeniny vyřádila. Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka, známá svým bezchybným stylem,...

„Nejsem těhotná“: Heidi Klum hovoří o svém přibírání na váze souvisejícím s menopauzou

Heidi Klum, zvyklá na světlo reflektorů a červené koberce, vyvolala po svém výrazném vystoupení na filmovém festivalu v...

Taylor Swift sdílí intimní oslavu bez make-upu

Taylor Swift, zářivá ve své jednoduchosti, se rozhodla objevit se bez make-upu, aby oslavila klíčový okamžik své kariéry....

