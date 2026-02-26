Ve svých 49 letech Alicia Silverstone způsobila senzaci v šatech s vypracovanými tvary.

Anaëlle G.
Americká herečka a producentka Alicia Silverstone rozzářila červený koberec na Critics Choice Awards v šatech od Stelly McCartney. Hvězda filmu "Clueless" a "Bugonia" sdílela svůj outfit na Instagramu, kde její fanoušky uchvátila její elegance.

Ultra přiléhavé korálkové šaty

Alicia Silverstone se na udílení cen Critics Choice Awards oblékla do duhově perlové kreace s výstřihem bez ramínek, přiléhavým živůtkem a luxusním řasením, které plynule přecházelo do rozevláté maxisukně. Šaty zdobené třpytivými flitry zdůrazňovaly její postavu a doplňovaly je visací náušnice a diamantové prsteny.

Vlnité vlasy a růžový make-up

Její sluncem políbené blond vlasy splývaly ve vlnách s pěšinkou na stranu, což byl odkaz mileniálů, který se líbil i generaci Z. Její růžový make-up – perleťové oční stíny, třepotavé řasy, bronzová pleť, napudrované tváře a broskvové rty – dotvářely tento sofistikovaný a zářivý vzhled.

Fanoušci v extázi na Instagramu

Její stylisté Wayman Bannerman a Micah McDonald sdíleli na Instagramu a poté i samotná Alicia. Vzhled vyvolal záplavu komentářů: „100% perfektní!“ , „Božsky nadčasový“ a „Nádherný a ohromující!“ Fanoušci tento vzhled, který oslavuje film „Bugonia“ nominovaný na nejlepší film, nejlepší herečku a nejlepší adaptovaný scénář, chválí.

Tento silný návrat na červený koberec potvrzuje, že Alicia Silverstone je módní ikonou, která kombinuje odvážnost a přirozenou eleganci.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
