Na pláži Jessica Alba září v dvoudílném outfitu.

Sluneční svit, láska a špetka umění: to je perfektní koktejl, který Jessica Alba nabídla svým fanouškům na Valentýna. Americká herečka, modelka a podnikatelka nedávno zveřejnila fotografie ze svého pobytu v Miami se svým partnerem, americkým hercem kolumbijského a mexického původu Dannym Ramirezem, a propojila tak romantickou atmosféru se sebevědomým stylem.
Umělecký pohled na písek
Mezi fotografiemi sdílenými na Instagramu zaujala Jessica Alba svým plážovým outfitem s abstraktním černobílým vzorem připomínajícím tahy štětcem. Přirozené vlny ve vlasech a jednoduchost šperků dodaly nádech uvolněné elegance, věrné jejímu vrozenému smyslu pro styl.
Něha a spoluúčast v každém okamžiku
Herečka se nepochlubila jen svým vzhledem, ale také svým sledujícím nabídla něžný pohled. Na jednom snímku, který se stal virálním, vidíme amerického herce kolumbijského a mexického původu Dannyho Ramireze, jak ji pusinkuje na tvář, zatímco oba nosí stejné čepice. Na jiném drží ceduli s nejromantičtější otázkou měsíce: „Budeš můj Valentýn?“
Diskrétní, ale blízký pár
Od podzimu 2025, kdy Jessica Alba a Danny Ramirez oficiálně potvrdili svůj vztah, se Jessica Alba a Danny Ramirez jeví jako sehraný pár. Jejich výlet do Miami je důkazem této úžasné chemie. Jessica Alba svůj příspěvek okomentovala třpytivým „Miami minute ❤️🔥“ , čímž dokonale vystihla ducha jejich cesty.
Jessica Alba září, ať už jde o osobní projekty nebo o chvíle sdílené se svým partnerem, a dokazuje, že něha se může znovu zrodit i po nepřízni osudu. Její nakažlivá radost ze života a osobitý styl i nadále uchvacují její fanoušky po celém světě.