Na pláži Jessica Alba září v dvoudílném outfitu.

Anaëlle G.
Sluneční svit, láska a špetka umění: to je perfektní koktejl, který Jessica Alba nabídla svým fanouškům na Valentýna. Americká herečka, modelka a podnikatelka nedávno zveřejnila fotografie ze svého pobytu v Miami se svým partnerem, americkým hercem kolumbijského a mexického původu Dannym Ramirezem, a propojila tak romantickou atmosféru se sebevědomým stylem.

Umělecký pohled na písek

Mezi fotografiemi sdílenými na Instagramu zaujala Jessica Alba svým plážovým outfitem s abstraktním černobílým vzorem připomínajícím tahy štětcem. Přirozené vlny ve vlasech a jednoduchost šperků dodaly nádech uvolněné elegance, věrné jejímu vrozenému smyslu pro styl.

Něha a spoluúčast v každém okamžiku

Herečka se nepochlubila jen svým vzhledem, ale také svým sledujícím nabídla něžný pohled. Na jednom snímku, který se stal virálním, vidíme amerického herce kolumbijského a mexického původu Dannyho Ramireze, jak ji pusinkuje na tvář, zatímco oba nosí stejné čepice. Na jiném drží ceduli s nejromantičtější otázkou měsíce: „Budeš můj Valentýn?“

Diskrétní, ale blízký pár

Od podzimu 2025, kdy Jessica Alba a Danny Ramirez oficiálně potvrdili svůj vztah, se Jessica Alba a Danny Ramirez jeví jako sehraný pár. Jejich výlet do Miami je důkazem této úžasné chemie. Jessica Alba svůj příspěvek okomentovala třpytivým „Miami minute ❤️‍🔥“ , čímž dokonale vystihla ducha jejich cesty.

Jessica Alba září, ať už jde o osobní projekty nebo o chvíle sdílené se svým partnerem, a dokazuje, že něha se může znovu zrodit i po nepřízni osudu. Její nakažlivá radost ze života a osobitý styl i nadále uchvacují její fanoušky po celém světě.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
