Kylie Jenner se vyhřívá na italském slunci s výrazným letním lookem

Americká osobnost reality show, podnikatelka a influencerka Kylie Jenner sdílela sérii sluncem zalitých snímků z Itálie v minimalistickém looku, které okamžitě nadchly miliony jejích sledujících.
Minimalistická černá plážová sada
Během svého pobytu na Sardinii využila Kylie Jenner této středomořské dovolené k zveřejnění série sluncem zalitých fotografií na Instagramu. Pro tento únik zvolila jednoduchost. Oblékla si celočerný plážový outfit v minimalistickém střihu, typickém pro estetiku „tichého luxusu“, kterou pěstuje již několik sezón.
Horní díl s jemným zapínáním a hlubokým výstřihem do V zdůrazňuje čisté linie spíše než zdobení. Sladěné spodní díly rozšiřují tuto minimalistickou estetiku v harmonickém monochromatickém celku. Tento stylistický přístup je v souladu se současným trendem minimalistického plážového oblečení, kde má výběr látky a střihu přednost před detaily doplňků.
Bílá baseballová čepice k porušení pravidel
Aby Kylie Jenner tento monochromatický vzhled prolomila, zaměřila se na jeden detail: bílou baseballovou čepici. Tento doplněk, zděděný z amerického sportovního oblečení, okamžitě dodává outfitu nádech ležérnosti. Daleko od klobouků se širokou krempou, které se obvykle spojují se středomořským prostředím, čepice ukotvuje siluetu v modernější estetice, na křižovatce streetwearu a plážové elegance. Tento přístup je v souladu s image, kterou Kylie Jenner pěstuje: směs sofistikovaného luxusu a americké popkultury.
Rozhodně letní krásný vzhled
Co se týče krásy, Kylie Jenner zůstala věrná svému obvyklému stylu a zároveň svůj vzhled přizpůsobila letnímu prostředí. Zvolila záměrně lehký make-up, což je volba v souladu s uvolněným duchem publikace, která upřednostňuje autenticitu okamžiku před přehnaně zinscenovanými scénami.
Kylie a Yris nedávno na pláži v italském Porto Cervo.
přes yrispalmer pic.twitter.com/mjB37Zdffy
— Kylie Jenner Zdroj (@jennersource97) 22. června 2026
Porto Cervo, útočiště mezinárodních celebrit
Volba Porto Cervo není náhodná. Toto přímořské letovisko, založené v 60. letech 20. století Aga Chánem IV., je již po desetiletí oblíbenou destinací celebrit a bohatých. Jachty kotvící v přístavu, výjimečné hotely, restaurace oceněné michelinskou hvězdou a legendární noční kluby: toto italské město má vše, co může svést mezinárodní jetset. Kylie Jenner tak jde ve stopách dlouhé tradice dovolených na Costa Smeralda, která se stala skutečně nezapomenutelnou letní destinací.
Příspěvek, který potěšil miliony jejích sledujících
Není divu, že série fotografií okamžitě vyvolala vlnu nadšených reakcí od sledujících Kylie Jenner. S více než 400 miliony sledujících na Instagramu je jednou z nejsledovanějších osobností na světě. Jednoduchost zvoleného vzhledu v kombinaci se slunečnou atmosférou Sardinie oslovila zejména její komunitu, která si cení „tyto autentičtější momenty“ uprostřed vysoce inscenovaného obsahu spojeného s jejími různými značkami.
Kylie Jenner tak svým černým plážovým outfitem, bílou čepicí a výjimečným italským stylem vytvořila jeden ze svých nejvýraznějších letních příspěvků roku.