Lindsay Lohan oživuje trend mikroobleků s vzhledem „kancelářské sirény“.

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

Americká herečka Lindsay Lohan způsobila v New Yorku senzaci ve vintage mikroobleku, který se skládá z krátké bundy a černé sukně. Vzhled, který je zároveň retro i ultratrendy, dokonale ztělesňující estetiku „kancelářských sirén“, velmi módní v roce 2026.

Vintage mikro-krejčí

Pro tento outfit se Lindsay Lohan rozhodla pro outfit z kolekce „micro-tailored“ z poloviny 90. let. Obzvláště zaujalo její zkrácené sako, inspirované ikonickými tvídovými saky. Kousek vyrobený z měkké zelené bavlny se vyznačoval černým lemováním, strukturovanými rameny a zlatými knoflíky. Skutečný klenot z archivů, dokonale ladící s dobou.

Osobní módní dotek

Věrná svému stylu se Lindsay Lohan od původního návrhu mírně odchýlila. Místo sukně s vysokým rozparkem, kterou vídala na molech v 90. letech, zvolila černou sukni s vysokým pasem. Vzhled doplnila zlatým páskem, který zachycoval světlo blesků fotoaparátů. Chytrá reinterpretace, která tento ikonický outfit nenápadně zmodernizovala.

Pečlivě vybrané doplňky

Pro dotvoření vzhledu zvolila její stylistka elegantní doplňky: prošívanou koženou kabelku ve tvaru srdce, černé sluneční brýle, zlaté prsteny a pár dvoubarevných lodiček. Pokud jde o její krásu, zářivá pleť, teplý ruměnec a jemné růžové rty zdůrazňovaly rysy Lindsay Lohan, zatímco její dlouhé, rovné, volné blond vlasy jí elegantně splývaly po zádech.

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Trend „kancelářských sirén“

Tímto lookem Lindsay Lohan přijímá jeden z nejžhavějších trendů současnosti: styl „kancelářských sirén“. Tato estetika, inspirovaná představou elegantní kanceláře, kombinuje strukturované kousky, přiléhavá saka a elegantní doplňky, čímž vytváří vzhled, který je zároveň profesionální a sebevědomý.

V tomto vintage mikroobleku působí Lindsay Lohan elegantně a trendy. Oživením tohoto kousku z 90. let potvrzuje své postavení módní ikony a talent pro reinterpretaci klasiky. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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