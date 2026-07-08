Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech dokonale ztělesňuje trend „ležérního luxusu“.

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel sdílela na Instagramu letní outfit, který zahrnuje jeden z nejžhavějších trendů současnosti: „ležérní luxus“. V útulném a sofistikovaném outfitu od hlavy až k patě v barvě slonové kosti zaujala své sledující.
Celkový vzhled slonové kosti
Pro tento příspěvek zvolila Candice Swanepoel na třetí fotografii monochromatický outfit v jemném odstínu slonové kosti. Měla na sobě žebrovanou minisukni s odpovídajícím volným topem. Přes to si oblékla dlouhý kašmírový kardigan ve stejné krémové barvě, který siluetě dodal útulný a zahalující nádech. Decentně elegantní a dokonale provedené barevné schéma téměř bílé.
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Trend „ležérního luxusu“
Tento vzhled dokonale ilustruje stále rostoucí trend „ležérního luxusu“ neboli „athleisure“. Koncept? Povyšovat pohodlné kousky, vypůjčené ze světa sportovního a domácího oblečení, na status skutečných módních outfitů. Měkké látky, splývavé střihy a neutrální tóny se spojují a vytvářejí útulný i sofistikovaný výsledek. Volbou slonovinové palety a luxusních materiálů, jako je kašmír, vytvořila Candice Swanepoel obzvláště elegantní verzi tohoto trendu a dosáhla dokonalé rovnováhy mezi pohodlím a eleganci.
Fanoušci zvítězili
Není divu, že tento příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí. V komentářích uživatelé internetu zahrnuli Candice Swanepoel komplimenty. „Prostě neodolatelná“, „Když mluvíme o kráse, jsi první, kdo mě napadne,“ byly jen některé z mnoha obdivných vzkazů. Všechny tyto reakce potvrzují trvající popularitu Candice Swanepoel, která má miliony sledujících.
S tímto lookem v barvě slonové kosti od hlavy až k patě Candice Swanepoel dokazuje, že elegance a pohodlí mohou jít ruku v ruce. Pozvedá trend „ležérního luxusu“ a vytváří vzhled, který je zároveň útulný a rafinovaný. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří se vždycky těší na její styl.