Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech dokonale ztělesňuje trend „ležérního luxusu“.

Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel sdílela na Instagramu letní outfit, který zahrnuje jeden z nejžhavějších trendů současnosti: „ležérní luxus“. V útulném a sofistikovaném outfitu od hlavy až k patě v barvě slonové kosti zaujala své sledující.

Celkový vzhled slonové kosti

Pro tento příspěvek zvolila Candice Swanepoel na třetí fotografii monochromatický outfit v jemném odstínu slonové kosti. Měla na sobě žebrovanou minisukni s odpovídajícím volným topem. Přes to si oblékla dlouhý kašmírový kardigan ve stejné krémové barvě, který siluetě dodal útulný a zahalující nádech. Decentně elegantní a dokonale provedené barevné schéma téměř bílé.

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Příspěvek sdílený uživatelem Candice (@candiceswanepoel)

Trend „ležérního luxusu“

Tento vzhled dokonale ilustruje stále rostoucí trend „ležérního luxusu“ neboli „athleisure“. Koncept? Povyšovat pohodlné kousky, vypůjčené ze světa sportovního a domácího oblečení, na status skutečných módních outfitů. Měkké látky, splývavé střihy a neutrální tóny se spojují a vytvářejí útulný i sofistikovaný výsledek. Volbou slonovinové palety a luxusních materiálů, jako je kašmír, vytvořila Candice Swanepoel obzvláště elegantní verzi tohoto trendu a dosáhla dokonalé rovnováhy mezi pohodlím a eleganci.

Fanoušci zvítězili

Není divu, že tento příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí. V komentářích uživatelé internetu zahrnuli Candice Swanepoel komplimenty. „Prostě neodolatelná“, „Když mluvíme o kráse, jsi první, kdo mě napadne,“ byly jen některé z mnoha obdivných vzkazů. Všechny tyto reakce potvrzují trvající popularitu Candice Swanepoel, která má miliony sledujících.

S tímto lookem v barvě slonové kosti od hlavy až k patě Candice Swanepoel dokazuje, že elegance a pohodlí mohou jít ruku v ruce. Pozvedá trend „ležérního luxusu“ a vytváří vzhled, který je zároveň útulný a rafinovaný. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří se vždycky těší na její styl.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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