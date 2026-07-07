V Biarritzu Kristen Stewart vrací kombinaci šatů a kraťasů.

Americká herečka, režisérka a performerka Kristen Stewart se nikdy nebála prolomit stereotyp. Na filmovém festivalu v Biarritzu 2026 (23.–28. června) zvolila „neočekávanou“ kombinaci: šaty přes kraťasy. Tato kombinace, věrná její zálibě v podvratných outfitech, jistě vyvolala reakci.
Kombinace šatů a kraťasů
Pro tento výstup měla Kristen Stewart na sobě černé pletené šaty Chanel s krémovými a červenými detaily. Pod nimi měla na sobě sladěné černé kraťasy se stejným barevným lemováním na lemu. Vzhled, stažený v pase černo-zlatým páskem, doplňovaly černé mokasíny a sluneční brýle. Výrazný a grafický vzhled.
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Uživatelé internetu jsou rozděleni
Tato kombinace, která rozdělila uživatele internetu, dokonale ilustruje styl Kristen Stewart. Herečka si dlouhodobě pěstuje nekonvenční přístup k módě a ochotně podvrací klasické kodexy, aby vytvořila překvapení. Nošení kraťasů pod šaty (nebo dlouhý svetr) je toho ukázkovým příkladem: volba, která reinterpretuje každodenní kousky a dává jim nečekaný nádech.
A přesně to je smysl módy: experimentovat, bavit se a osvobozovat se od pravidel. Koneckonců, ženy, stejně jako všichni ostatní, by se měly mít možnost oblékat, jak se jim zlíbí, aniž by se jejich vzhled nebo výběr oblečení stal předmětem debaty. Móda je prostorem pro osobní vyjádření, nikoli záminkou pro posuzování těl nebo diktování toho, co je přijatelné nosit.
Trend, který se vrací
Kromě stylistického kývnutí je toto duo šatů a kraťasů součástí širšího trendu. Dlouho přehlížená kombinace šatů a kraťasů se postupně vrací a je chválena pro svou praktičnost a ležérní vzhled. Kristen Stewart se na červeném koberci snaží tuto myšlenku oživit a dokazuje, že se dá nosit i elegantně.
Kristen Stewart se v této kombinaci šatů a kraťasů objevila výrazně. Její přítomnost v Biarritzu byla z konkrétního důvodu: předsedá porotě filmového festivalu v Biarritzu (23.–28. června). A tím znovu dokázala, že ji baví nechávat lidi hádat. To jen potvrzuje její status módní ikony.