Sofia Vergara vyjádřila podporu své zemi selfie, které vyvolalo reakce.

U příležitosti mistrovství světa ve fotbale 2026 zveřejnila kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara na Instagramu selfie, na které má na sobě barvy své země a dres kolumbijského národního týmu. Příspěvek se setkal s pozitivním ohlasem jejích sledujících – i když někteří měli pocit, že měla fandit Spojeným státům.
Selfie v barvách Kolumbie
Na této slunečné fotografii pořízené v zahradě plné květin pózuje Sofia Vergara s širokým úsměvem v žlutém kolumbijském dresu. Zvýrazněný modrými a červenými detaily v barvách státní vlajky, outfit vyzařoval hrdost a radost. Co se týče jejího krásného vzhledu, pýšila se přirozeným, zářivým make-upem a její dlouhé hnědé vlasy volně splývaly. Jednoduchý a zářivý vzhled, dokonale ladil s letní atmosférou soutěže.
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Hrdý Kolumbijec
Tato volba nepřekvapuje nikoho, kdo zná Sofii Vergaru. Herečka, narozená v kolumbijské Barranquille, nikdy neskrývala hlubokou vazbu ke své zemi původu. Během své kariéry oslavovala své kořeny a hrdě reprezentovala Kolumbii, čímž se stala jednou z nejznámějších kolumbijských osobností na světě. Podpora týmu své země na takové akci byla proto přirozenou volbou.
Smíšené reakce
V komentářích ji její sledující zahrnuli komplimenty, chválili její styl a nepopiratelnou hrdost. Několik uživatelů internetu však poukázalo na to, že herečka, která žije ve Spojených státech již léta, „mohla podpořit svou novou zemi“. To vyvolalo menší debatu o jejím dvojím kulturním původu, která se mnoha lidem zdála dojemná. Koneckonců, na tom, že si váží obou zemí, není nic špatného. A především si Sofia Vergara může na sociálních sítích svobodně sdílet, co chce: nepotřebuje souhlas uživatelů internetu k tomu, aby existovala, vyjadřovala svá rozhodnutí nebo podporovala tým, na kterém jí záleží.
Touto selfie v barvách Kolumbie Sofia Vergara projevila svou hrdost s přirozeností a dobrou náladou. Podporou své země původu a uznáním své dvojí kultury si opět získala všechny – nebo téměř všechny.