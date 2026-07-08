Sofia Vergara vyjádřila podporu své zemi selfie, které vyvolalo reakce.

Julia P.
@sofiavergara / Instagram

U příležitosti mistrovství světa ve fotbale 2026 zveřejnila kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara na Instagramu selfie, na které má na sobě barvy své země a dres kolumbijského národního týmu. Příspěvek se setkal s pozitivním ohlasem jejích sledujících – i když někteří měli pocit, že měla fandit Spojeným státům.

Selfie v barvách Kolumbie

Na této slunečné fotografii pořízené v zahradě plné květin pózuje Sofia Vergara s širokým úsměvem v žlutém kolumbijském dresu. Zvýrazněný modrými a červenými detaily v barvách státní vlajky, outfit vyzařoval hrdost a radost. Co se týče jejího krásného vzhledu, pýšila se přirozeným, zářivým make-upem a její dlouhé hnědé vlasy volně splývaly. Jednoduchý a zářivý vzhled, dokonale ladil s letní atmosférou soutěže.

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Příspěvek sdílený Sofiou Vergara (@sofiavergara)

Hrdý Kolumbijec

Tato volba nepřekvapuje nikoho, kdo zná Sofii Vergaru. Herečka, narozená v kolumbijské Barranquille, nikdy neskrývala hlubokou vazbu ke své zemi původu. Během své kariéry oslavovala své kořeny a hrdě reprezentovala Kolumbii, čímž se stala jednou z nejznámějších kolumbijských osobností na světě. Podpora týmu své země na takové akci byla proto přirozenou volbou.

Smíšené reakce

V komentářích ji její sledující zahrnuli komplimenty, chválili její styl a nepopiratelnou hrdost. Několik uživatelů internetu však poukázalo na to, že herečka, která žije ve Spojených státech již léta, „mohla podpořit svou novou zemi“. To vyvolalo menší debatu o jejím dvojím kulturním původu, která se mnoha lidem zdála dojemná. Koneckonců, na tom, že si váží obou zemí, není nic špatného. A především si Sofia Vergara může na sociálních sítích svobodně sdílet, co chce: nepotřebuje souhlas uživatelů internetu k tomu, aby existovala, vyjadřovala svá rozhodnutí nebo podporovala tým, na kterém jí záleží.

Touto selfie v barvách Kolumbie Sofia Vergara projevila svou hrdost s přirozeností a dobrou náladou. Podporou své země původu a uznáním své dvojí kultury si opět získala všechny – nebo téměř všechny.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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