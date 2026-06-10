„S věkem ještě krásnější“: Cindy Crawfordová elegantně znovuobjevuje plážové oblečení

Americká supermodelka Cindy Crawford je jednou z nejobdivovanějších osobností ve světě módy. Na nové fotografii, kterou zveřejnila její vlastní kosmetická značka, pózuje líně na slunci, v záběru někde mezi neformálním vystoupením a vystoupením na červeném koberci. A výsledek, jak se dalo očekávat, se setkal s univerzálním uznáním.
Pocta 90. letům
Na fotografii Cindy Crawfordová nonšalantně pózuje, sedí v dřevěném křesle s nohama opřenýma o venkovní stůl. Má na sobě černé jednodílné plavky s hlubokým výstřihem, které doplňuje třpytivý diamantový tenisový náhrdelník. Na nohou má černé sandály na podpatku. Bílý froté župan jí s promyšlenou nonšalantností splývá přes ramena.
Odkaz na 90. léta tím ale nekončí. Cindy Crawford se pyšní objemným účesem, černými slunečními brýlemi s kočičími oky a v ruce drží knihu Claudie Schiffer věnovanou módní fotografii ze stejného desetiletí. Všechno na jejím stylingu proto plně odráží návrat k jeho vrcholné době.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Uživatelé internetu jsou jednomyslní
Komentáře pod fotografií jsou pozoruhodně jednomyslné. Uživatelé internetu chválí nejen krásu snímku, ale také – a zejména – způsob, jakým Cindy Crawford stárne s takovou grácií. „S věkem je ještě krásnější,“ píše jeden. „Důkaz, že krása nezná věkové hranice,“ dodává další. Tento projev obdivu v době hyperkorigované estetiky slouží jako silná platforma pro přijetí plynutí času.
Touto fotografií nám modelka Cindy Crawford připomíná, že v šedesáti letech elegance nemá datum spotřeby - pokud by o tom ještě někdo pochyboval.