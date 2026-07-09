Jessica Alba se ve svých 45 letech podělila o záběry ze své slunečné dovolené.

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba se na Instagramu podělila o slunečný záběr ze své nedávné dovolené v idylickém tropickém prostředí. Mezi nádhernou krajinou a chvilkami relaxace nabídla svým sledujícím odpočinek plný slunce a klidu.

Útěk do rajského prostředí

Pro tento dívčí výlet se Jessica Alba usadila na místě, které vypadá jako pobřeží Nā Pali na ostrově Kauai na Havaji – místě, které dříve popsala jako jedno ze svých nejoblíbenějších. Na fotografiích vyzařuje radost a pózuje u vchodu do mořské jeskyně s působivými skalními útvary a jiskřivě modrou vodou. Jessica Alba s velkým slaměným kloboukem a slunečními brýlemi hravě pózuje po boku své kamarádky (Jen Kroog Rosenberg) v zjevně uvolněné a radostné atmosféře.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jessica Alba (@jessicaalba)

Zaměření na pohodu

Kromě scenérie se tato dovolená zdála jako omlazující útočiště. Na jedné z fotografií je Jessica Alba vidět, jak medituje, sedí na skále u potoka, drží dva kameny a upírá zrak na okolní vegetaci. Uklidňující obraz, věrný image Jessicy Alby, která je hluboce oddána wellness. Mezi bujnou přírodou a okamžiky klidu tento výlet jasně ztělesňuje ducha odpojení.

Naplněná žena a herečka

Kromě této dovolené si Jessica Alba zřejmě užívá klidné a naplňující období. Herečka, matka tří dětí, úspěšně skloubí svou kariéru a podnikatelské aktivity a vede svou značku The Honest Company. Poté, co se proslavila na obrazovce, než se stala úspěšnou podnikatelkou, nyní pěstuje rovnováhu mezi svým profesním životem, rodinou a osobním časem, o čemž svědčí i tato dovolená.

Tímto pohledem na svou havajskou dovolenou zahajuje Jessica Alba léto plné čistého odpočinku. Mezi idylickou krajinou, meditací a setkáními s přírodou herečka dokazuje, že si umí vychutnat okamžik. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Zpěvačka Tyla předvedla výrazný vzhled v krajkových šatech
Article suivant
Kylie Jenner se vyhřívá na italském slunci s výrazným letním lookem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lindsay Lohan oživuje trend mikroobleků s vzhledem „kancelářské sirény“.

Americká herečka Lindsay Lohan způsobila v New Yorku senzaci ve vintage mikroobleku, který se skládá z krátké bundy...

Kylie Jenner se vyhřívá na italském slunci s výrazným letním lookem

Americká osobnost reality show, podnikatelka a influencerka Kylie Jenner sdílela sérii sluncem zalitých snímků z Itálie v minimalistickém...

Zpěvačka Tyla předvedla výrazný vzhled v krajkových šatech

Jihoafrická zpěvačka Tyla sdílela na Instagramu sérii fotografií z módního focení, na kterých předvedla řadu stylových outfitů. Zvláště...

Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech dokonale ztělesňuje trend „ležérního luxusu“.

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel sdílela na Instagramu letní outfit, který zahrnuje jeden z nejžhavějších trendů současnosti: „ležérní luxus“....

Sofia Vergara vyjádřila podporu své zemi selfie, které vyvolalo reakce.

U příležitosti mistrovství světa ve fotbale 2026 zveřejnila kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara na...

V Biarritzu Kristen Stewart vrací kombinaci šatů a kraťasů.

Americká herečka, režisérka a performerka Kristen Stewart se nikdy nebála prolomit stereotyp. Na filmovém festivalu v Biarritzu 2026...