Jessica Alba se ve svých 45 letech podělila o záběry ze své slunečné dovolené.

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba se na Instagramu podělila o slunečný záběr ze své nedávné dovolené v idylickém tropickém prostředí. Mezi nádhernou krajinou a chvilkami relaxace nabídla svým sledujícím odpočinek plný slunce a klidu.
Útěk do rajského prostředí
Pro tento dívčí výlet se Jessica Alba usadila na místě, které vypadá jako pobřeží Nā Pali na ostrově Kauai na Havaji – místě, které dříve popsala jako jedno ze svých nejoblíbenějších. Na fotografiích vyzařuje radost a pózuje u vchodu do mořské jeskyně s působivými skalními útvary a jiskřivě modrou vodou. Jessica Alba s velkým slaměným kloboukem a slunečními brýlemi hravě pózuje po boku své kamarádky (Jen Kroog Rosenberg) v zjevně uvolněné a radostné atmosféře.
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Zaměření na pohodu
Kromě scenérie se tato dovolená zdála jako omlazující útočiště. Na jedné z fotografií je Jessica Alba vidět, jak medituje, sedí na skále u potoka, drží dva kameny a upírá zrak na okolní vegetaci. Uklidňující obraz, věrný image Jessicy Alby, která je hluboce oddána wellness. Mezi bujnou přírodou a okamžiky klidu tento výlet jasně ztělesňuje ducha odpojení.
Naplněná žena a herečka
Kromě této dovolené si Jessica Alba zřejmě užívá klidné a naplňující období. Herečka, matka tří dětí, úspěšně skloubí svou kariéru a podnikatelské aktivity a vede svou značku The Honest Company. Poté, co se proslavila na obrazovce, než se stala úspěšnou podnikatelkou, nyní pěstuje rovnováhu mezi svým profesním životem, rodinou a osobním časem, o čemž svědčí i tato dovolená.
Tímto pohledem na svou havajskou dovolenou zahajuje Jessica Alba léto plné čistého odpočinku. Mezi idylickou krajinou, meditací a setkáními s přírodou herečka dokazuje, že si umí vychutnat okamžik. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.