Zpěvačka Vanessa Paradis ve svých 53 letech zaznamenává návrat nečekaného trendu.

Francouzská zpěvačka, herečka a modelka Vanessa Paradis vrací trend, o kterém si mnozí mysleli, že je vyhrazen ženám po dvacítce: minisukni. Paradis pózuje pro Madame Figaro a od hlavy až k patě se chlubí lookem od Chanel a potvrzuje, že „mini“ bude v roce 2026 kralovat.

Významný vzhled v minisukni

Pro focení v polovině ledna 2026 zvolila Vanessa Paradis černou saténovou minisukni, kterou zkombinovala se splývavým topem a koženými botami po stehna. Výsledkem je grafická silueta, která zdůrazňuje její nohy. Tento look od hlavy až k patě ve stylu Chanel, jednoduchý a zároveň neuvěřitelně efektní, dokazuje, že po padesátce už minisukně není tabu, ale stylové hřiště.

Minisukně, hvězda přehlídkových mol roku 2026

Rok 2026 znamená triumfální návrat „mini“: (velmi) krátké sukně od Diora, Prady, Chloé a Loewe, které se nosí se vším od baletek až po kozačky po kolena. Mini se již neomezuje pouze na večerní nošení; proniká i do denního oblečení, kde se kombinuje s decentnějšími kousky. Trend tím ale nekončí: šaty a kraťasy se také zkracují, zejména v létě 2026, což odráží jasný závazek k osvobození nohou a uvolněnějšímu stylu.

Po 50 letech, mini jako manifest

Volbou minisukně v 53 letech Vanessa Paradis vysílá jasný signál: věk není důvodem k diktování délky oblečení – někteří lidé o tom stále pochybovali. Její outfit dokonale vyvažuje módní kódy (kozačky po stehna, satén) a decentní eleganci (černá, čisté linie) a nabízí inspirativního průvodce pro ženy po padesátce. Tento outfit boří zákaz „příliš krátké po padesátce“ a připojuje se k širšímu hnutí žen – slavných i neslavných – které prosazují své právo ukazovat svá těla bez ohledu na věk.

Vanessa Paradis, věčná trendsetterka

Francouzská zpěvačka, herečka a modelka Vanessa Paradis od svého debutu osciluje mezi bohémským romantismem a ostrou pařížskou eleganci, často předběhla svou dobu. V roce 2026 tím, že dala minisukni zralou a ultra stylovou tvář, potvrdila svůj status ikony, která zpochybňuje pravidla, aniž by je kdy vynucovala.

Stručně řečeno, její poselství je jednoduché: styl je o přístupu, ne o počtu svíček na dortu. A minisukně, která zdaleka není „pozůstatkem ze základní školy“, se díky jejímu vlivu stává symbolem sebevědomí v každém věku.

Lindsay Lohan bez make-upu a v pyžamu vyvolala na internetu reakce

