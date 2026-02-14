Pamela Anderson se v 58 letech vrací k blond vlasům s „vintage fénováním“

Pamela Anderson nedávno na newyorském týdnu módy přilákala pozornost. V první řadě přehlídky Tory Burch pro podzim/zimu 2026-2027 kanadsko-americká herečka a modelka potvrdila svůj status nadčasové ikony.
Velký návrat blond… a objemu
Pamela Anderson, oblečená v šedé košili, téměř bílé plisované sukni a dlouhém béžovém kabátu, zvolila čistou a elegantní siluetu, věrnou minimalistické estetice, kterou prosazuje již několik sezón. Byl to však její účes, který skutečně upoutal pozornost. Poté, co nedávno všechny překvapila zrzavou vůní, se Pamela Anderson vrátila ke svému typickému zářivému blond odstínu, který se v průběhu let stal jedním z jejích poznávacích znaků.
Tentokrát to kombinuje s výrazně vintage foukáním vlasů. Velkorysý objem, délky upravené do velkých, vzdušných loken, jemný pohyb a lehce rozcuchaný efekt: účes evokuje estetiku 80. let a zároveň zůstává moderní. Detail, který strukturuje celý vzhled? Jemně zužující se ofina, která rámuje oči a dodává jim charakter. Toto foukání vlasů, zdaleka není strnulé, hraje na lehkost a pohyb a vytváří rovnováhu mezi sofistikovaností a přirozeností.
Neozdobená krása
Ačkoliv její účes má výrazně retro nádech, její líčení zůstává věrné minimalistické estetice, kterou herečka v posledních letech přijala. Pamela Anderson preferuje pleť „nic jiného než nic“, přičemž se více zaměřuje na péči o pleť než na její krytí. Pravidelně prosazuje přístup zaměřený na pleť a tvrdí, že pravidelná péče o pleť je důležitější než hromadění kosmetických produktů. Séra, krémy a balzámy tvoří jádro jejího líčení, jehož cílem je spíše vylepšovat než transformovat.
Kanadsko-americká herečka a modelka nadále nově definuje svůj image. Daleko od své silně nalíčené estetiky 90. let nyní volí vytříbenější styl, aniž by obětovala eleganci. Tento vintage účes dokonale ztělesňuje tento vývoj: je to odkaz minulosti, sebevědomě nově interpretovaný.
Kombinací retro objemu se současným minimalismem Pamela Anderson dokazuje, že je možné znovu se vrátit ke kódům dané epochy, aniž bychom podlehli nostalgii. Je to způsob, jak nám připomenout, že styl sám o sobě je nadčasový – transformuje se, přizpůsobuje se a znovu se objevuje.