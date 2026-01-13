Margot Robbie si ve 35 letech troufá nosit šaty s „plastickým“ efektem

V předvečer netrpělivě očekávaného uvedení filmu „Bourky na hůrkách“ s Emerald Fennell se Margot Robbie opět dostává na titulní stránky novin, tentokrát ve světě módy. Australská herečka a producentka se objevila v průsvitných šatech s „plastickým“ efektem, které jsou odkazem na futuristický vesmír Thierryho Muglera. Tento look, někde mezi uměleckým dílem a haute couture fantazií, si již získal fanoušky módy.
Vzhled, který v sobě spojuje eleganci a uměleckou odvahu
Šaty, o kterých je řeč, navržené oscarovou kostýmní výtvarnicí Jacqueline Durranovou, jsou inspirovány pin-up fotografií z 50. let, na které je žena zabalená v celofánu jako dárek. Margot Robbie má na sobě šaty, jejichž pas zdůrazňuje široká růžová stuha uvázaná na uzel, zatímco objemná, splývavá sukně dodává celému outfitu téměř éterický vzhled.
Jacqueline Durranová mezi svými odkazy uvádí také průsvitné plastové šaty od Thierryho Muglera (jaro-léto 1996), symbol sochařské a avantgardní ženskosti. Cíl? Udělat z Cathy, postavy, kterou hraje Margot Robbie, „oběť“ – bytost zranitelnou i magnetickou zároveň, v srdci tragické vášně, která pohání „Bouřlivou hůrku“.
Vize Emerald Fennell: Gotický romantismus a modernita
Po filmech „Slibná mladá žena“ a „Saltburn“ přináší Emerald Fennell volnou, surrealistickou adaptaci románu Emily Brontëové. Režisérka zdaleka nereprodukuje věrně 19. století, ale klade důraz na kostýmy, které vyjadřují syrové emoce postav.
Margot Robbie hraje Cathy, zatímco Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) jí po boku hraje Heathcliffa. Herečka britskému Vogue řekla, že film bude „velkým, niterným milostným příběhem, jaký jsme neviděli od dob ‚Zápisníku deníku‘ nebo ‚Anglického pacienta‘.“ Prostřednictvím tohoto vzhledu Margot Robbie ztělesňuje filozofii Emerald Fennell: vyvolat emocionální i estetickou reakci.
Margot Robbie si nadále upevňuje status současné ikony. Její šaty s „plastickým efektem“, pocta Muglerovi a manifest uměleckého vyjádření, se již etablovaly jako jeden ze symbolů znovuobjevení „Bouřlivé hůrky“. Tento vzhled, balancující mezi snem a provokací, potvrzuje, že i v roce 2026 zůstává Margot Robbie vrcholnou múzou módy a nezávislé kinematografie.