Herečka z filmu „Money Heist“ oznámila narození svého prvního dítěte.

Úrsula Corberó, která se mezinárodně proslavila rolí Tokyo ve filmu „Peníze a loupež“ (La Casa de Papel), právě zahájila novou kapitolu svého života: mateřství. Její první veřejné vystoupení se synem Dantem v Barceloně vyvolalo vlnu emocí a otázek, a to jak mezi jejími fanoušky, tak v médiích. Herečka pěstuje vysoce vytříbené umění diskrétnosti, které vyvažuje sdílenou radost s touhou chránit své soukromí.
První „velmi kontrolovaná“ fotka
První fotografie Úrsuly Corberó se svým novorozeným synem byla pro její fanoušky velkou událostí. Po několika týdnech nepřítomnosti a mlčení se herečka rozhodla svůj návrat připomenout na Instagramu a na svém profilu zveřejnila fotografii pořízenou poblíž Vítězného oblouku v srdci Barcelony. Na snímku je v dlouhém černém kabátě se slunečními brýlemi zakrývajícími oči, jak tlačí kočárek, ve kterém pravděpodobně sedí malý Dante.
Tato estetická volba vypovídá mnoho o jejím přístupu. Sdílením tohoto okamžiku, aniž by odhalila tvář svého dítěte, Úrsula Corberó potvrzuje jak svou radost novopečené matky, tak i své hranice: ano sdílení okamžiku života, ne proměňování svého syna v objekt zvědavosti. Její jednoduchý popisek – „Hola, soy mami“ („Ahoj, jsem máma“) – vystihuje tuto novou identitu, kterou přijímá, aniž by se zabývala detaily.
Celebrita, která projevuje určitou zdrženlivost
Reakce veřejnosti byla rychlá. Komentáře na sociálních sítích sahaly od obdivu až po zmatek. Mnozí chválili, jak se herečce zřejmě podařilo najít rovnováhu mezi slávou a soukromím v kontextu, kde mnoho celebrit dává na odiv každou fázi svého rodinného života. Pro jiné byla její diskrétnost záhadou. Tato zdrženlivost je však součástí toho, jak Úrsula Corberó po léta spravuje svůj image.
Pečlivě kontroluje, co se zveřejňuje, vybírá svá veřejná prohlášení a vystoupení a nechává jen malý prostor pro mediální improvizaci. Výběrem Barcelony, svého milovaného města, jako místa pro toto první vystoupení zároveň vysílá poselství kořenů a normálnosti: za mezinárodní hvězdou sedí mladá matka, která se prostě prochází svým městem.
Mateřství k obrazu svému: svobodné a pod kontrolou
Příchod Danteho na svět představuje významný milník v životě páru, který tvoří s argentinským hercem Chinem Darínem. Za touto tolik diskutovanou fotografií zůstává část života Úrsuly Corberó záměrně skryta. Není odhaleno ani přesné datum Danteho narození, ani podrobnosti o porodu, ani přesný denní režim páru s dítětem. Herečka si nechává pro sebe to, co je v jejích očích přísně soukromé.
Toto „tajemství“ není skandální, ale spíše asertivní: tím, že odhalí jen tolik, aby potvrdila svůj status matky, aniž by svého syna vystavila neustálému pohledu veřejnosti, Úrsula Corberó stanoví hranice svého nového normálu. Tímto prvním vystoupením po boku svého syna Danteho se Úrsule Corberó daří smířit dva často protichůdné světy: transparentnost očekávanou od celebrit a legitimní touhu chránit svou rodinu. Volbou zdrženlivosti před senzacechtivostí představuje v očích veřejnosti diskrétnější, ale neméně silný model mateřství.
Pro její fanoušky zůstane tento snímek symbolem nové éry herečky: éry, v níž Tokio z filmu „Papírový dům“ trochu ustupuje Úrsule, matce, ženě, Barcelončance, která si nárokuje právo vybrat si, co ukáže – a co si nechá pro sebe.