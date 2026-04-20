Herečka Anya Taylor-Joy oslňuje v narozeninových šatech hodných fantasy světa

Britsko-americká herečka Anya Taylor-Joy sdílela na Instagramu fotografie z oslavy svých 30. narozenin, které zaujaly jak svou atmosférou, tak i naprosto podmanivými šaty, které měla na sobě.
Šaty Rodarte mezi krajkou a výšivkou
Anya Taylor-Joy oslavila své 30. narozeniny v rozhodně magické a temné atmosféře, věrné duchu období Berana. Sfoukla svíčky na dortu ve tvaru beraní hlavy, který pak rozkrojila lesklou stříbrnou dýkou. Její hosté se mezitím oděli v splývavých šatech, tmavých oblecích a květinových věnečcích, čímž umocnili snovou atmosféru večera.
Pro tuto příležitost herečka zvolila archivní šaty Rodarte v růžovém odstínu, zdobené stříbrnými flitry, perlami a kaskádovitě padajícími bílými listy pro nádech okouzlující rozmarnosti. Oděv zdánlivě držely pohromadě dvě jednoduchá, tenká ramínka, která vytvářela téměř éterickou siluetu. Výšivka a aplikace inspirované přírodou vytvářely iluzi květin vznášejících se na kůži.
Orchidejový boa, ústřední prvek vzhledu
Nejvýraznějším kouskem outfitu byla bílá orchidejová boa, zakázková tvorba od její stylistky Genesis Webb a Rydera McLaughlina. Tyto ručně vyrobené květiny s růžovými středy a zelenými stonky umocňovaly fantastický svět šatů, jako by vyrostly z kouzelného lesa. Vzhled doplnil diamantový náhrdelník a náušnice od Tiffany & Co., které dodaly šatům nádech formality, aniž by zahltily květinový ansámbl.
Fanoušci jsou získáni, sociální média jsou v plném proudu
Herečka Anya Taylor-Joy sdílela na sociálních sítích hromadu fotografií, které jejím fanouškům umožnily nahlédnout do jejího velkého večera. Zatímco se hrnula přání k narozeninám, nejvíce komentářů sklidily její šaty. Reakce byly jednomyslné: „Vypadáš nádherně,“ napsala jedna, zatímco jiná dokonale vystihla atmosféru: „Miluji tyhle gotické narozeniny.“
Tyto narozeniny tak pro Anyu Taylor-Joy znamenaly okouzlující pauzu v hektickém jaru, mezi propagačním turné k filmu „Super Mario Galaxy Movie“ a jejími kampaněmi pro Dior Beauty a Tiffany & Co. Zřejmě způsob, jak stylově oslavit desetiletí, které slibuje být stejně zářivé jako šaty, které měla na sobě.