Halle Berry (59) se objevila bez make-upu v noční košili.

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Halle Berry, známá pro svou eleganci a charisma na červeném koberci, opět uchvátila své fanoušky. Americká herečka, producentka a modelka se nedávno na Den díkůvzdání objevila bez make-upu v sofistikovaném outfitu: černých krajkových šatech. Dokazuje, že autentická krása nepotřebuje žádné umělé ozdoby.

Intimní a radostný okamžik sdílený na Instagramu

Halle Berry na svém instagramovém účtu zveřejnila fotografii pořízenou doma, která odhaluje klidné okamžiky jejího rána na Den díkůvzdání. Herečka, odpočívající na béžově zbarvené tkané taupe náušnici, vyzařuje štěstí ve splývavé noční košili zdobené jemnou krajkou kolem výstřihu a ramínek. Její kudrnaté vlasy, decentně zvýrazněné zlatými tóny, rámují rozzářenou tvář. Fotografie doprovází jednoduchým a srdečným vzkazem vděčnosti: říká, že je „hluboce vděčná za svou rodinu, přátele a lásku, kterou mi přinášejí do života“, a přeje svým 9,2 milionu sledujících Den díkůvzdání „naplněný radostí a vděčností“.

Přírodní krása chválená uživateli internetu

Sekce komentářů k jejímu příspěvku se rychle zaplnila komentáři. Fanoušci chválili Halle Berryinu autenticitu a sebevědomí, oceňovali její schopnost vypadat bez make-upu a plně přijmout svůj věk. Mnozí to vnímali jako závan čerstvého vzduchu ve světě, kterému dominují filtry a retuše. Někteří uživatelé neváhali označit tento okamžik za „vzácný a inspirativní“ a chválili „přirozenou krásu“ a „upřímnou radost“, kterou Halle Berry na fotografii vyzařuje.

Nadčasová elegance, a to i mimo záři reflektorů.

Po létě stráveném na cestách se svým partnerem, hudebníkem Van Huntem, se Halle Berry nyní dělí o klidnější chvíle ze svého každodenního života. Mezi odpočinkem doma a hraním si s kočkami si herečka nadále pěstuje image jednoduchosti, věrná sama sobě.

Prostřednictvím této fotografie nám Halle Berry připomíná, že pravá krása spočívá v sebevědomí, vděčnosti a jednoduchosti. Bez třpytek a make-upu hvězda filmu „Catwoman“ ukazuje, že je zářivou ikonou, jejíž půvab sahá daleko za hranice filmového plátna.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Anya Taylor-Joy oslňuje ve zlatých šatech na červeném koberci
Jessica Alba ve svých 44 letech způsobuje na pláži senzaci.

