Dcera Kate Moss způsobila na pláži senzaci svým vzhledem, který nezůstane bez povšimnutí.

Dcera legendární Kate Moss, Lila Moss, způsobila na Instagramu senzaci fotografiemi pořízenými během své vysněné dovolené na Kajmanských ostrovech. Začátkem ledna 2026 modelka sdílela sérii snímků, na kterých se objevuje v ultraminimalistických černých dvoudílných plavkách.
Decentní elegance v černém dvoudílném topu
Na selfie v zrcadle, kterou Lila zveřejnila na svém Instagram Stories, má na sobě černé trojúhelníkové bikiny, které zdůrazňují její postavu. Černobílý sarong uvázaný v pase dotváří tento elegantní a ležérní plážový look. Co se týče doplňků, volí jednoduchost: jemný zlatý přívěsek a lehce vlnité blond vlasy jí rámují obličej, částečně skryté telefonem. Fotografie doprovází jednoduchý popisek: „Dobré ráno!“
[titulek id="attachment_432256" zarovnání="aligncenter" šířka="633"] @lilamoss / Instagram[/popisek]
Vysněný útěk do Palm Heights
Na další fotografii Lila relaxuje u bazénu v Palm Heights, pětihvězdičkovém hotelu oblíbeném u celebrit. S časopisem v ruce a čerstvým kokosem přes brčko stylově ztělesňuje karibský životní styl. O několik dní dříve se tam ubytovala i britská zpěvačka, hudebnice a herečka Lily Allen se svými dcerami.
Stejně jako její matka, i Lila Moss vyzařuje magnetickou auru a zároveň prosazuje svůj vlastní osobitý styl. Ve svých pouhých 23 letech sebevědomě pokračuje ve své kariéře, a to i přes kritiku týkající se jejího rodinného dědictví.
"Grace Grove": tichý, ale solidní úspěch
Kromě kampaní pro Miu Miu a Marc Jacobs Beauty se Lila etablovala také jako chytrá mladá podnikatelka. Její společnost Grace Grove – pojmenovaná po londýnské ulici, kde vyrůstala – vygenerovala v roce 2024 čistý zisk ve výši jednoho milionu eur, přičemž osobní jmění se odhaduje na 1,3 milionu eur. Toto kreativní rodinné trio doplňuje její otec, Jefferson Hack, zakladatel časopisu Dazed a bývalý partner Kate Moss. S výškou 1,68 metru Lila dokazuje, že ve světě módy charisma a vize vítězí nad fyzickým vzhledem.
Inspirativní pouto mezi matkou a dcerou
V nedávném rozhovoru pro Vogue Kate Moss hovořila o jejich blízkém vztahu: Lila, ta organizovanější, je v kontrastu se svou intuitivnější matkou. „Ví, že umí říct ne, což jsem se já nikdy nenaučila,“ svěřila se ikonická supermodelka. Lila žije v New Yorku a zůstává si se svou matkou velmi blízká, se kterou denně komunikuje přes FaceTime. Společně znovuobjevují pouto mezi matkou a dcerou v módě: vztah prodchnutý laskavostí, uvědoměním si a nezávislostí.
Lila Moss, která kombinuje přirozenou eleganci a nestydatou ambicióznost, potvrzuje, že se nespokojí s tím, že je „dcerou“. Na pláži stejně jako v podnikání si pěstuje kontrolovaný, moderní image, oproštěný od klišé.