V 59 letech je vzhled této modelky podmanivý.

Léa Michel
Chuando Tan, singapurský fotograf a bývalý model narozený v roce 1966, se pyšní hladkým obličejem, atletickou postavou a bezchybným stylem. V 59 letech fascinuje uživatele internetu a zpochybňuje předsudky o stárnutí mužů, čímž dokazuje, že neexistuje žádná věková hranice pro vyzařující krásu.

Doba, která překvapuje uživatele internetu

Každá fotografie, kterou Chuando zveřejní, vyvolává stejnou reakci: úžas. Pod jeho dokonale ušitými košilemi, padnoucími obleky a pečlivě pózovanými záběry se hemží komentáře: „Počkejte... kolik mu je let?“ , „Nemůže mu být přes 30!“ Fascinuje nejen estetika jeho fotografií, ale i překvapení z odhalení jeho skutečného věku. Někteří sledující zmiňují „magii“ nebo „genetickou anomálii“, zatímco jiní podezřívají chybu. Chuando však otevřeně ukazuje svůj věk 59 let.

Tato fascinace odhaluje něco hlubšího: stále velmi rigidní standardy krásy v naší společnosti. Mnozí očekávají, že muž nad 50 let bude odpovídat ustálenému stereotypu: šedivé vlasy, vlněný svetr, relaxace před televizí. Chuando však ukazuje, že stárnutí neznamená zapadat do škatulky. Ve 20, 40, 50 nebo 60 a více letech stárne každý svým vlastním způsobem – a to je naprosto normální.

Rafinovaný styl, symbol nadčasové elegance

S 1,7 miliony sledujících na Instagramu (@chuando_chuandoandfrey) není Chuando jen virální senzací: stal se skutečnou stylovou ikonou. Jeho šatník kombinuje decentní eleganci s městskou sofistikovaností: kalhoty na míru, elegantní košile, minimalistické kousky a luxusní hodinky.

Módní fotograf Chuando si hraje se světlem a rámováním, aby vylepšil své snímky. Tóny zůstávají neutrální, pózy přirozené a zrnitost snímků záměrně jemná, čímž vzniká harmonický a rafinovaný svět. Tato pozornost k detailu podtrhuje, že styl je nadčasový a může se vyvíjet v každé fázi života.

Vzor dlouhověkosti?

Kromě svého bezchybného vzhledu se Chuando Tan etabloval jako ambasador dlouhověkosti a pohody. V Asii, kde je péče o pleť a vyvážená strava součástí každodenního života, jeho příběh rezonuje s miliony lidí, mužů i žen, kteří chtějí „stárnout jinak“.

V 59 letech Chuando neutíká před stárnutím; přijímá ho stylově. Všem připomíná, že stárnutí je jedinečné dobrodružství a že krása není omezena na konkrétní věkovou skupinu. Ať už je vám 20 nebo 60, je možné cítit se dobře ve své kůži, pěstovat svůj styl a jednoduše vyzařovat krásu.

Stručně řečeno, Chuando Tan nás učí zásadní lekci: neexistuje jediný model stárnutí. Koneckonců, věk je jen číslo – skutečné kouzlo spočívá v sebevědomí a odvaze prosazovat svůj styl.

Léa Michel

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Je to tělo zdravé ženy“: reaguje na kritiku ohledně své postavy

