Miley Cyrus a její ostrá reakce na fotografa

Miley Cyrus nedávno způsobila rozruch na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs během výměny názorů s fotografem. Když jeden z fotografů zakřičel „Žádné brýle!“, odpověděla vtipně a pevně, čímž si upevnila pověst nezdolné divy.

Fotograf vyzývá superstar

Když Miley Cyrus pózovala na červeném koberci, vytáhla si sluneční brýle. Fotograf okamžitě zakřičel: „Ne, ne, ne – žádné brýle!“ Zpěvačka se odmlčela, s šibalským úsměvem se otočila a přistoupila k protestujícímu. „Víš moc dobře, že když budeš křičet, udělám pravý opak,“ řekla a podívala se mu přímo do očí. „Známe se 20 let! Jestli mi řekneš, abych si nenosila brýle, hned si je nasadím.“

Na závěr s trochou humoru se Miley podělila o svůj osvědčený recept: „Prostě řekněte ‚Miluji vaše brýle!‘ a já si je hned sundám .“ Pak se za potlesku sociálních médií znovu zapózuje s brýlemi pevně nasazenými na hlavě.

20 let konfliktní spoluúčasti

Tato „slovní bitka“ odhaluje dlouhou historii mezi Miley Cyrus a paparazzi. Od jejích začátků u Disneyho až po její brakovou proměnu si s nimi udržovala vztah založený na vzájemné provokaci a základním respektu.

Video už nasbíralo miliony zhlédnutí. Uživatelé internetu chválí Mileyin královský přístup: autoritu, vtipný humor a naprostou kontrolu nad situací. Lekce ryzího charismatu.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
V 59 letech je vzhled této modelky podmanivý.

