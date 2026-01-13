Search here...

Thajská idolka šokovala své fanoušky odhalením, že je ve vztahu se ženou.

Léa Michel
@miu.miusic/Instagram

V Thajsku, stejně jako jinde v Asii, zůstává milostný život idolů (neboli „idolů“, anglický termín používaný v Japonsku) často zahalen rouškou tabu, zejména pokud jde o queer vztahy. Herečka a bývalá idolka „Miusic“ Praewa Suthamphon se proti tomuto pravidlu diskrétnosti rozhodla otevřeně promluvit o svém vztahu se ženou během živého streamu se svými fanoušky. Její veřejné prohlášení, které se u některých setkalo s překvapením a šokem a u jiných s obrovskou podporou, znovu rozpoutalo debatu o viditelnosti LGBT+ komunity v idol průmyslu.

Od BNK48 k uznávané herečce

Miusic se nejprve proslavila jako zakládající členka BNK48, bangkokské pobočky slavného konceptu AKB48, ke které se připojila v roce 2017, než ji v roce 2022 „absolvovala“. Souběžně se věnovala kinematografii a získala si pozornost filmem „Where We Belong“ (2019), který jí vynesl cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli na 29. ročníku udílení cen Suphannahong, a poté si zahrála hlavní role v seriálech jako „Thun Thai“ nebo „Runaway“.

Živé odhalení pro jeho fanoušky

Začátkem ledna 2026, během živého přenosu se svými fanoušky, „Miusic“ Praewa Suthamphon odpovídala na otázky týkající se její kariéry a rolí… než se rozpovídala o svém soukromém životě. Prozradila, že v současné době má přítelkyni, a upřesnila, že není celebritou, a proto ji z úcty a pro její ochranu raději neukazuje před kamerou.

Idolka, která potvrzuje svou queer identitu

Toto odhalení se neobjevilo jen tak z ničeho nic: Miusicová již dříve vysvětlila, že se na otázku ohledně jejího zájmu o projekty GL (girls love) identifikovala jako pansexuálka. Tím, že dnes potvrdila svůj vztah se ženou, uvedla do souladu svá dřívější prohlášení se svým veřejným obrazem, což mnoho fanoušků vítají jako gesto upřímnosti a odvahy.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem ♡sundəɢ♡ (@miu.miusic)

I když tato zpráva může překvapit nebo dokonce šokovat některé diváky zvyklé na idoly, kteří jsou ve svých vztazích „uhlazení“ a „neutrální“, mnoho online komentátorů zdůrazňuje důležitost této viditelnosti v asijském kontextu. Pro její fanoušky vysílá pohled na bývalou populární idolku, jak otevřeně žije svůj vztah a zároveň se věnuje úspěšné herecké kariéře, silné poselství: je možné být sám sebou, aniž byste se nutně vzdal svého místa v hereckém průmyslu.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Tak elegantní": Jennifer Lawrence v odvážných šatech přitahuje pozornost

