Svým „atypickým“ vzhledem tato bruslařka nově definuje pravidla sportovní módy.

Léa Michel
Americká krasobruslařka Alysa Liu, stříbrná medailistka z mistrovství USA v roce 2026, uchvacuje publikum i daleko za ledem díky svému účesu. Tato dvacetiletá členka olympijského týmu pro hry Milán-Cortina 2026 má ve svých hnědých vlasech odbarvené kroužky, což je „atypický“ styl, který dobyl sociální média a nově definuje pravidla sportovní módy.

Prsteny, které vyprávějí příběh

V rozhovoru pro NBC New York Alysa Liu odhalila význam svého účesu, který si trpělivě pěstovala od konce roku 2023. „Každý rok, na konci prosince, si přidám jeden pramínek. Tenhle vydrží rok před dalším,“ vysvětlila. Hlavu jí zdobí tři světlé kruhy, symboly každoročního rituálu označujícího plynutí času. Přála si světlejší odstíny než obvykle – na hony vzdálené od její typické zrzavé – ale její velmi tmavě hnědý základ odolal, což vyžadovalo profesionální produkty a dvě návštěvy salonu.

Srdečná pocta její kadeřnici

Alysa Liu nezapomněla poděkovat Kelsey, své stylistce ze St. Louis, kterou potkala na mistrovství v roce 2026. „Dokonale mi je natónovala, mám zdravé vlasy a je to přesně to, co jsem chtěla,“ zdůraznila šampionka. Kelsey se o postupu podělila na Instagramu a bruslařku pochválila jako „skromnou, vtipnou a inspirativní“. Toto kreativní duo vyústilo v zářivou „svatozáři“, která se dokonale hodila k jejím rotacím na ledě.

Šampion, který si troufne na všechno

Po svém triumfálním návratu v roce 2024 – korunovaném titulem mistryně světa v roce 2025, prvním pro Američanku po 19 letech – se Alysa Liu etablovala jako favoritka na olympijské zlato. Její účes, který se na hony liší od uhlazených standardů krasobruslení, uchvátil fanoušky, kteří zbožňují tuto stylistickou svobodu. Na Instagramu a TikToku se reakce hrnou: „styl, který kombinuje výkon a osobnost“, což dokazuje, že tato sportovkyně vyniká stejně tak v kreativitě jako v trojitých osách.

S blížícími se olympijskými hrami 2026 (6.–22. února 2026) ztělesňuje Alysa Liu novou generaci: bezchybnou techniku a odvážný, nekonvenční vzhled. Její vybělené prsteny jsou více než jen estetickým detailem; oslavují osobní růst a inspirují mladé sportovkyně k přijetí originality.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Nicole Kidman v 58 letech ukazuje své přirozené vlasy a její kudrlinky způsobují senzaci.

