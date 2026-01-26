Search here...

„Být ženou znamená být souzena podle vzhledu“: Michelle Obama odsuzuje dvojí metr

Léa Michel
Michelle Obama důrazně odsuzuje přetrvávající dvojí metr, kterému čelí ženy, které jsou posuzovány především podle svého vzhledu, nikoli podle svých úspěchů. V podcastu „ Call Her Daddy “ amerického podcastera Alexe Coopera se bývalá první dáma Spojených států podělí o své osobní zkušenosti a upozorňuje na misogynii zakořeněnou v globální kultuře, přičemž svá tvrzení podpoří řadou silných citátů.

Výjimečná kariéra zastíněná kritikou

Michelle Obama, absolventka Princetonu a Harvardu, si vybudovala působivou kariéru právničky, vedoucí neziskové organizace a viceprezidentky na Chicagské univerzitě, než v letech 2009 až 2017 působila v Bílém domě. Během jejího působení v médiích se však komentáře soustavně zaměřovaly na její oblečení spíše než na její projevy nebo její minulost. Jako příklad uvádí profil v časopise, jehož titulek začínal jejím oblečením a její vzdělání a kariéru odsunul do pozadí: „Titulek začal tím, co jsem měla na sobě, ne mým vzděláním nebo kariérou: všechno to začalo tím, jak jsem vypadala.“

Zostuzování těla jako zbraň kontroly

„Muži budou vždy útočit na váš vzhled, pokud jste žena. V globální kultuře je hluboce zakořeněným zvykem snažit se ženám nabídnout jejich místo útokem na jejich fyzický vzhled,“ poznamenává s jasností. Tato strategie podle Michelle Obamy překračuje hranice a přetrvává navzdory feministickému pokroku, čímž transformuje ženské tělo na snadný cíl pro diskreditaci vyjadřovaných myšlenek.

Vzdělávání a soukromá sféra: aktivistické volby

Aby Michelle Obama čelila této misogynii, častěji se objevuje na veřejnosti v knihách jako „Becoming“ a na konferencích. Doma si dává pozor na slova, která používá vůči svým dcerám Malii a Sashe: vyhýbá se otázkám, zda „s někým chodí“, což je otázka, kterou považuje za sexistickou a svědčící o nejistotě rodičů, a zdůrazňuje , „proč by ženy potřebovaly ‚někoho‘ k existenci?“.

Michelle Obama tak proměňuje svou vlastní zkušenost v univerzální výzvu proti dvojímu metru a vyzývá nás k zpochybnění našich jazykových a kulturních reflexů. Její poselství rezonuje jako výzva k oceňování žen pro jejich intelekt a činy, daleko od povrchních soudů, které stále brání jejich rozvoji.

