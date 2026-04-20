Paris Hilton podrobuje svého bodyguarda důkladné zkoušce; video baví uživatele internetu.

Fabienne Ba.
Americká prominentka a podnikatelka Paris Hilton je pravidelnou návštěvnicí festivalu Coachella, ale i letos to byl její bodyguard, kdo neúmyslně ukradl show. Video, na kterém pobíhá v kalifornském pouštním horku, zatímco ji pronásleduje její věrný bezpečnostní agent, se rychle stalo virálním.

Tommy, nejvyhledávanější bodyguard na Coachelle

Sama Paris Hilton sdílela video a vzdala hold svému bodyguardovi: „Už léta běhám se svou ochrankou na Coachelle. Tommy je nejlepší!“ Na záběrech je vidět, jak se točí z jednoho konce festivalu na druhý, zatímco se Tommy ze všech sil snaží udržet ji na dohled.

Uživatelé internetu (téměř) zvítězili

Video se rychle stalo virálním na TikToku a X (dříve Twitteru) a vyvolalo záplavu pobavených reakcí. Mnozí chválili Tommyho profesionalitu a výdrž, zatímco jiní se tomuto nepravděpodobnému duu jen srdečně smáli: bezstarostné, energické hvězdě a netečnému bodyguardovi odsouzenému k tomu, aby ho krok za krokem následoval pod indickým sluncem.

Někteří uživatelé internetu však vyjádřili kritiku, když scénu považovali za neuctivou a argumentovali, že je nevhodné „nutit“ svého bodyguarda běhat tímto způsobem kvůli publicitě, a všem připomínali, že jeho úlohou je zajistit bezpečnost, a nikoli účastnit se zinscenované akce. Jiní tyto reakce zjemnili a naznačili, že bodyguard mohl být s danou situací naprosto spokojený a s videem souhlasil.

Paris Hilton, nezpochybnitelná královna Coachelly

Pro ročník 2026 se Paris Hilton ve svém vzhledu vyřádila naplno: obula si kozačky na platformě Demonia až po stehna, což je jasný odkaz na estetiku Y2K, která ji v roce 2000 proslavila. Na festivalu také uspořádala vlastní akci pro svou značku péče o pleť „Parívie“ a zúčastnila se Neon Carnival. Je rozhodně nevyčerpatelná – to může potvrdit i Tommy.

Tato bezstarostná a spontánní scéna v konečném důsledku dokonale vystihuje ducha Coachelly ve stylu Paris Hilton: směs třpytu, bezmezné energie a záměrného chaosu. Mezi obdivem k Tommyho výdrži a jemnější kritikou se epizodě podařilo alespoň v jedné věci: připomenout nám, že Paris Hilton je v mediálním spektaklu nevyhnutelnou postavou.

