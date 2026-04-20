„V menopauze jsme odsunuty na vedlejší kolej“: 54letá herečka Amanda Peet sdílí svou zkušenost

Americká herečka Amanda Peetová vyjadřuje realitu, kterou sdílí mnoho žen: v menopauze se stávají „méně žádoucími“ a „méně viditelnými“ v příbězích, v práci a dokonce i na obrazovce. V seriálu „Vaši přátelé a sousedé“ tuto zkušenost ztělesňuje rolí Mel Cooperové, terapeutky procházející perimenopauzou.
„Katarzní“ role v seriálu „Praví sousedé, falešní přátelé“
V seriálu hraje Amanda Peet Mel, padesátiletou ženu, která není degradována na pouhého „sentimentálního doplňka“ nebo odsouzena k roli „užitečné matky“. Scény perimenopauzy jsou zpracovány otevřeně a zahrnují návaly horka, výkyvy nálad, poruchy spánku a přetrvávající touhy. Herečka v několika rozhovorech vysvětluje, že hraní této postavy pro ni bylo „katarzní“: sama prožívá menopauzu a věří, že je důležité, aby toto období nebylo bráno jako konec nebo ostuda.
Scény menopauzy v seriálu „Vaši přátelé a sousedé“ jsou vtipné, nefiltrované a místy velmi realistické, což vysvětluje, proč rezonují s ženským publikem, které je v příbězích o středním věku často přehlíženo. Tím, že se seriál zaměřuje na návaly horka, podrážděnost a proměnlivé rodinné vztahy, dává této životní fázi její právoplatné místo. Amanda Peet se tak stává hlasem často mlčenlivé doby, která už nechce být odsunuta na vedlejší kolej.
"Ženy jsou v menopauze odsunuty na vedlejší kolej"
V rozhovoru pro časopis People se Amanda Peetová zabývala místem starších žen v zábavním průmyslu a společnosti. Uvedla, že ženy po dosažení určitého věku byly po dlouhou dobu „neviditelné, asexuální, odsunuté na vedlejší kolej“, jako by po menopauze zbytek jejich života byl omezen na čekání na pomoc. Pro ni je proto nezbytné, aby postavy jako Mel v seriálu „Vaši přátelé a sousedé“ ukázaly, že věk se nerovná zapomnění: žena může být unavená, zažívat hormonální výkyvy a přesto zůstat aktivní.
Boj proti „dysmorfii související s věkem“
Amanda Peetová také hovoří o „dysmorfii související s věkem“: myšlence, že člověk zůstává mentálně uvězněn ve třicítce, často ve 27 letech, a snaží se přijmout, že tělo ve skutečnosti překročilo padesátku, s menopauzou, vráskami, šedivěním vlasů a otázkami identity. Zdůrazňuje tento rozpor mezi skutečným tělem a vnitřním obrazem, který přiživuje pocit „nesynchronizovanosti“ s tím, co společnost očekává od takzvané „zralé“ ženy.
Poselství viditelnosti a důstojnosti
Amanda Peet se svým herectvím a veřejnými prohlášeními zasazuje o větší viditelnost žen v menopauze, a to jak ve filmu, tak v každodenním životě. Zdůrazňuje, že hraní na obrazovce nestačí: je také nezbytné umožnit těmto ženám zůstat v centru příběhů, projektů a rozhodovacích procesů, aniž by byly „po“ jejich „mládí“ odsunuty na druhořadou roli.
Její svědectví se shoduje s výpověďmi dalších hereček, jako je Demi Moore nebo Halle Berry, které všechny odsuzují způsob, jakým jsou ženy vytlačovány, jakmile překročí určitou představu o žádoucnosti.
Seriál „Vaši přátelé a sousedé“ pomáhá změnit vnímání tím, že dává hlas ženám, jako je Amanda Peet, a ztvárňuje postavy zakořeněné v realitě menopauzy. Toto období zdaleka není koncem, ale spíše transformací s jeho výzvami, ale také bohatostí a složitostí. Prolomením mlčení a stereotypů nám Amanda Peet připomíná, že ženy nad 50 let by neměly ani mizet, ani se přizpůsobovat vnucené neviditelnosti.