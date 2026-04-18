Zlaté kozačky zpěvačky Sabriny Carpenter rozhodně nezůstávají bez povšimnutí.

Na festivalu Coachella 2026 (10.–19. dubna) předvedla Sabrina Carpenter retro styl s barevnými siluetami a výraznými doplňky. Zlaté boty, které měla na sobě, se ukázaly jako nejvýraznější prvek jejích outfitů a okamžitě upoutaly pozornost tisku i fanoušků na sociálních sítích.
Velmi retro vzhled, postavený na páru bot
Pro jedno ze svých vystoupení na Instagramu si Sabrina zvolila outfit inspirovaný 70. léty, který zahrnuje krátké kraťasy, světle žlutý top zdobený perlami a především pár zlatých bot, které dokonale zdůrazňují vintage nádech celého looku. Boty vytvářejí výrazný kontrast s jemností látky a jemnou povahou topu.
Kromě tohoto outfitu se Sabrina objevila i v dalších retro outfitech, s mini pletenými šaty, klobouky ve stylu 60. let a propracovanými účesy. Opět se objevily kozačky, někdy o něco decentnější, jako strukturující prvek, které jejím siluetám dodávají nádech muzikálové hvězdy nebo moderní pin-up dívky.
Retro trend zdůrazněný sociálními médii
Fanoušci i módní tisk se rychle rozplývali nad návratem zlatých bot, dlouho spojovaných se 60. a 70. léty, a nad tím, jak se Sabrině Carpenter podařilo je znovu zavést do velmi současného světa festivalů a mezinárodní popové scény. Fotografie z festivalu Coachella, kde se procházela mezi boxy, včetně těch z její vlastní instalace „Sabrina's Pit Stop“, a ze zákulisí, ukázaly, jak zlaté boty sjednotily její různé outfity a zároveň se etablovaly jako okamžitě rozpoznatelný detail, který dokonale doplňoval její image stylové popové princezny.
Stručně řečeno, pro Sabrinu Carpenter tyto zlaté boty nejsou jen „výrazným estetickým prohlášením“: ztělesňují směs „hollywoodské fantazie“ a sebevědomí. Díky svému retro flirtování, muzikálovému nádechu a odkazům na popové ikony se stávají symbolickým objektem v jejím způsobu kombinování nostalgie a modernity, kde se móda stává samostatným jazykem, stejně silným jako hudba, kterou zpívá.