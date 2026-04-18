Zlaté kozačky zpěvačky Sabriny Carpenter rozhodně nezůstávají bez povšimnutí.

Tatiana Richard
@sabrinacarpenter / Instagram

Na festivalu Coachella 2026 (10.–19. dubna) předvedla Sabrina Carpenter retro styl s barevnými siluetami a výraznými doplňky. Zlaté boty, které měla na sobě, se ukázaly jako nejvýraznější prvek jejích outfitů a okamžitě upoutaly pozornost tisku i fanoušků na sociálních sítích.

Velmi retro vzhled, postavený na páru bot

Pro jedno ze svých vystoupení na Instagramu si Sabrina zvolila outfit inspirovaný 70. léty, který zahrnuje krátké kraťasy, světle žlutý top zdobený perlami a především pár zlatých bot, které dokonale zdůrazňují vintage nádech celého looku. Boty vytvářejí výrazný kontrast s jemností látky a jemnou povahou topu.

Kromě tohoto outfitu se Sabrina objevila i v dalších retro outfitech, s mini pletenými šaty, klobouky ve stylu 60. let a propracovanými účesy. Opět se objevily kozačky, někdy o něco decentnější, jako strukturující prvek, které jejím siluetám dodávají nádech muzikálové hvězdy nebo moderní pin-up dívky.

Retro trend zdůrazněný sociálními médii

Fanoušci i módní tisk se rychle rozplývali nad návratem zlatých bot, dlouho spojovaných se 60. a 70. léty, a nad tím, jak se Sabrině Carpenter podařilo je znovu zavést do velmi současného světa festivalů a mezinárodní popové scény. Fotografie z festivalu Coachella, kde se procházela mezi boxy, včetně těch z její vlastní instalace „Sabrina's Pit Stop“, a ze zákulisí, ukázaly, jak zlaté boty sjednotily její různé outfity a zároveň se etablovaly jako okamžitě rozpoznatelný detail, který dokonale doplňoval její image stylové popové princezny.

Stručně řečeno, pro Sabrinu Carpenter tyto zlaté boty nejsou jen „výrazným estetickým prohlášením“: ztělesňují směs „hollywoodské fantazie“ a sebevědomí. Díky svému retro flirtování, muzikálovému nádechu a odkazům na popové ikony se stávají symbolickým objektem v jejím způsobu kombinování nostalgie a modernity, kde se móda stává samostatným jazykem, stejně silným jako hudba, kterou zpívá.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
„Lekce stylu": Michelle Obama si vybrala čokoládově hnědou barvu se zlatými nádechy

„Lekce stylu“: Michelle Obama si vybrala čokoládově hnědou barvu se zlatými nádechy

Michelle Obama opět předvedla svůj bezchybný styl, když pro nahrávání podcastu zvolila monochromatický čokoládový outfit, doplněný zlatými detaily...

Herečka Zoe Saldaña v elegantních šatech odhaluje svá pár tetování.

Americká herečka, režisérka a producentka Zoe Saldaña se během nedávného focení pro významný časopis objevila v elegantních šatech...

S tímto červeným plážovým outfitem udává modelka Emily Ratajkowski trend pro rok 2026.

Na slunné pláži se Emily Ratajkowski znovu objevuje v červených plavkách, které zdůrazňují její postavu. Její volba těchto...

„Milujeme přirozený vzhled“: Lizzo oživuje vintage plážový outfit

Americká zpěvačka Lizzo rozpoutala na Instagramu vlny letním focením, na kterém hrdě ukazuje své tělo a plážový styl,...

Herečka Anne Hathawayová v New Yorku způsobila senzaci v „odvážných“ šatech

Anne Hathaway se nápadně vrátila do srdce newyorského týdne módy, kde se etablovala jako herečka i stylová ikona....

Victoria Beckham oslavila své 52. narozeniny v úchvatných splývavých šatech

K oslavě svých 52. narozenin (17. dubna 2026) zvolila Victoria Beckham jednoduchou, ale zároveň výraznou prezentaci. Představila se...