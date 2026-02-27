Na červeném koberci tato herečka porušuje pravidla ležérním detailem

Na červeném koberci jsou outfity často pečlivě plánovány. Na udílení cen César v roce 2026 se francouzská herečka Leïla Bekhti rozhodla vzdorovat očekáváním nečekaným módním prohlášením.
Leïla Bekhti si na předávání cen César troufne na neformální obrat
Na slavnostním udílení cen César v roce 2026 Leïla Bekhti zaujala outfitem, který se vzpíral tradičnímu večernímu oblečení. Nominována na nejlepší herečku za roli ve filmu Kena Scotta „Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan“ prošla po červeném koberci v šatech na míru od Ami.
Její strukturované šaty s lehce rozšířeným lemem evokovaly nadčasovou eleganci. Detail, který skutečně vynikal, se však skrýval jinde: svetr uvázaný kolem ramen, rámující horní část těla a dodávající jim uvolněnější vzhled.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Silueta propracovaná do detailu
Outfit, jehož autorem je Alexandre Mattiussi, zakladatel a umělecký ředitel značky Ami, si hrál na kontrasty. Šaty, přiléhavé nahoře a rozšířené od boků, připomínaly určité linie inspirované 50. léty. Nazouvací boty na podpatku s otevřenou špičkou dotvářely vzhled, zatímco výrazný náhrdelník a decentní náušnice dodávaly nádech jasu. Svetr uvázaný přes ramena bořil očekávaný image formálního oděvu. Toto jednoduché, téměř každodenní gesto vneslo do vysoce kodifikovaného prostředí nádech spontánnosti.
Červený koberec, zkušební pole
Francouzská herečka Leïla Bekhti není žádným nováčkem v oblasti výrazných stylů. Na udílení cen César v roce 2024 zvolila máslově žluté saténové šaty, které kontrastovaly s převahou černé. Její přístup k červenému koberci je založen na konzistenci: upřednostňuje výrazné siluety bez okázalosti. Zavázaný svetr zde stírá hranici mezi večerním a každodenním oblečením. Tato volba odráží širší vývoj v étosu červeného koberce, kde se celebrity odvažují začlenit neformálnější prvky do sofistikovaných outfitů.
Nový pohled na šik
Svetr uvázaný přes ramena, dlouho spojovaný s preppy estetikou, se v posledních sezónách pozoruhodně vrátil. Tento detail, který se objevil na molech značek Jacquemus, Loewe a Ami, se ukázal jako silný prvek schopný proměnit outfit. V kombinaci s džínami evokuje nenucenou eleganci. Přes formální šaty, jak to předvedla Leïla Bekhti, vytváří výrazný kontrast.
Leïla Bekhti se na udílení cen César 2026 stala příkladem širšího trendu: méně striktní a osobnější elegance. Místo striktní představy o formálním oblečení nabízí modernější interpretaci. Kontrast mezi bezchybnými šaty a svetrem přehozeným přes ramena vytváří jemnou rovnováhu. Na sociálních sítích byl její vzhled hojně komentován a chválen za svou modernost.
Na udílení cen César v roce 2026 Leïla Bekhti předvedla, že jednoduchý detail může proměnit večerní outfit. Uvázáním svetru přes šaty zpochybnila konvence červeného koberce a zároveň si zachovala vytříbenou eleganci. Diskrétní, ale zároveň výrazné módní prohlášení, které nám připomíná, že styl se někdy odvíjí od nečekaného detailu.