Zpěvák Tate McRae, oblečený v plážovém oblečení, s nadšením zve na sebe trendy potisk této sezóny.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

Kanadská zpěvačka a skladatelka Tate McRae sdílela na Instagramu prosluněnou fotku u vody v plážovém outfitu, který rozhodně přitáhl pozornost. Důvod? Jeho vzor s kravským vzorem, jeden z nejtrendovějších vzorů léta 2026. Pohodový letní vzhled, věrný jejímu stylu.

Plážová sada s potiskem krav

Pro tuto chvíli relaxace zvolila Tate McRae černobílou dvoudílnou soupravu zdobenou slavným potiskem krav. Souprava se skládá z trojúhelníkového horního a spodního dílu s bočními vázáními a hrál na kartu jednoduchosti, aby lépe zdůraznil grafický vzor.

Minimalistické doplňky

Aby Tate McRae tento outfit doplnila, zvolila decentní eleganci. Zaměřila se na několik pečlivě vybraných doplňků: tmavé sluneční brýle, náhrdelník s přívěskem a jemné náramky. Tento minimalistický přístup umožnil vyniknout vzoru krav, který je skutečným ústředním prvkem celého vzhledu. Důkaz, že výrazný vzor často mluví sám za sebe.

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Příspěvek sdílený uživatelem Tate McRae (@tatemcrae)

Kráva s potiskem, hvězda sezóny

Tento vzhled přitahuje pozornost, protože vychází z jednoho z největších trendů současnosti. Potisk krav, který byl dlouho omezen na westernový žánr, se sezónu za sezónou etabloval jako klíčový motiv letní módy. Dnes jej lze nalézt na plážovém oblečení, ale také na šatech, doplňcích a botách. Jeho kouzlo? Grafický, retro a snadno nositelný styl, který oslovuje stále rostoucí publikum.

Zpěvák na vrcholu

Toto vystoupení přichází v obzvláště úspěšné době pro Tate McRae. Poté, co se proslavila svými popovými hity, se etablovala jako jedna z nejvýznamnějších mladých zpěvaček své generace a sbírá hudební úspěchy a významná vystoupení. Na pódiu i na sociálních sítích si buduje zářivý a trendy image, kterou sledují miliony fanoušků po celém světě.

S tímto plážovým outfitem s kravským vzorem vytváří Tate McRae letní a zároveň trendy vzhled. Osvojením si jednoho z klíčových vzorů sezóny potvrzuje svůj smysl pro styl a cit pro aktuální trendy. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří jsou touto slunečnou přehlídkou okouzleni.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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