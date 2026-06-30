Sharon Stone se v 68 letech vrací do předních řad pařížského týdne módy.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

Americká herečka Sharon Stone se pozoruhodně vrátila na přehlídkové molo, více než třicet let po svém posledním vystoupení. Uzavřela přehlídku VETEMENTS a způsobila překvapení a emoce.

Modernizovaná silueta kancelářského oblečení

Na přehlídce VETEMENTS jaro/léto 2027, která se konala 26. června 2026 během pařížského týdne pánské módy, se Sharon Stone pozoruhodně vrátila na molo. Měla na sobě šedou košili s bílou kravatou v klasickém korporátním stylu. Tento kousek byl vrstvený pod nadměrným krémovým sakem se strukturovanými rameny, které celkové siluetě dodávalo architektonický rozměr.

Tento základní oděv, zděděný z kancelářských dress code, byl pečlivě narušen volbou obzvláště výrazného spodního dílu. Tento přístup dokonale ilustruje filozofii značky VETEMENTS: návrat k klasickým městským šatníkům optikou popové a dekonstruktivní módy.

Lakované kozačky až po stehna, které porušují pravidla

Detail, který proměnil tuto siluetu ve skutečné módní prohlášení, spočívá ve výběru spodních dílů. Tam, kde by se daly očekávat klasické kalhoty střihu nebo tradiční pouzdrovou sukni, Sharon Stone zvolila pár ultravysokých, lakovaných černých kozaček až po stehna. Tento kontrast mezi strukturovanou horní částí, připomínající kancelářské oblečení, a výraznou spodní částí, převzatou z večerních šatů, dokonale ilustruje stylistický přístup značky VETEMENTS.

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Magnetická přítomnost na pódiu

Kromě outfitu to byla Sharon Stoneová jevištní přítomnost, která skutečně uchvátila publikum. Věrná svému image „silné ženy“ herečka zakončila show sebevědomým krokem a obzvláště intenzivním pohledem, připomínajícím její ikonická vystoupení v 90. letech. Toto vystoupení vyvolalo značný rozruch, částečně proto, že odhalilo málo známý aspekt Sharon Stoneové kariéry. Než se v roce 1992 stala nezapomenutelnou hvězdou filmu „Základní instinkt“, americká herečka začala svou kariéru jako modelka.

Tento přístup zpochybňuje místo takzvaných zralých žen v módě.

Kromě samotné události vyvolává Sharon Stone i širší otázku: zastoupení tzv. zralých žen v módním průmyslu. Po celá desetiletí byla přehlídková mola téměř výhradně vyhrazena pro „mladé“ postavy, což je v rámci logiky ageismu, která byla široce kritizována, široce kritizován. V posledních několika sezónách se několik módních domů rozhodlo pozvat na přehlídkové molo starší modelky, čímž se postupně snažily diverzifikovat standardy krásy. Volba Sharon Stone ve věku 68 let je plně v souladu s tímto zásadním posunem, který postupně mění tvář přehlídkového mola.

Svým návratem na přehlídkové molo VETEMENTS vytvořila Sharon Stone jeden z nejpamátnějších momentů pařížského týdne módy. Znovu potvrdila svůj status nadčasové ikony, schopné proměnit jednoduchý vzhled ve skutečnou kulturní událost.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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