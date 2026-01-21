Search here...

Nicole Kidman v 58 letech ukazuje své přirozené vlasy a její kudrlinky způsobují senzaci.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman opět dokazuje, že je nadčasovou ikonou. Nedávno potěšila své fanoušky na Instagramu sdílením fotografie z cesty do Chile, kde hrdě nese své přirozené vlasy. Sbohem elegantním foukaným vlasům: vítejte v jejích dlouhých blond kudrnách, jednoduše svázaných do nízkého culíku a nenápadně skrytých pod béžovou čepicí.

Jednoduchý, ale zároveň ultra elegantní vzhled

Na tomto snímku pořízeném během jihoamerické dovolené předvádí Nicole Kidman styl, který je zároveň uvolněný i elegantní, věrný trendu „tichého luxusu“. Má na sobě hnědé sako, džíny, hnědé boty a hnědou koženou tašku Chanel – minimalistický vzhled s rafinovanými detaily. Za klasickými tmavými slunečními brýlemi vyzařuje nově nabytý klid a k fotografii jednoduše připisuje: „Milovala jsem možnost prozkoumat Chile 🇨🇱.“

Velký návrat přirozených kudrlin

Není to poprvé, co Kidmanová nechala své přirozené vlasy zazářit. Už několik týdnů se objevuje na mnoha místech se svými přirozenými blond kudrnatými vlasy, ať už na rodinných narozeninách, vánočním večírku v Sydney nebo na cestách letadlem. Zdá se, že tento návrat k jejímu přirozenému vzhledu znamená začátek nové osobní éry herečky, která v roce 2025 po téměř dvaceti letech manželství ukončila manželství se zpěvákem Keithem Urbanem.

Tato proměna vlasů není náhoda: před pár měsíci se svěřila médiím Allure , že lituje, že si vlasy tak dlouho narovnávala. „Proč jsem to udělala? Milovala jsem své kudrlinky,“ přiznala, když znovu objevila staré fotografie sebe sama, na kterých zářila.

Tím, že Nicole Kidman plně přijala svou přirozenou texturu, vysílá silné poselství: skrze životní proměny a narušení je návrat k sobě samé formou svobody. Její kudrlinky se více než jen estetickou volbou stávají symbolem tohoto sebeobjevení – elegantní a nepopiratelně inspirativní.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
