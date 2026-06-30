Dua Lipa sdílí nejlepší okamžiky své líbánky v Itálii

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa si náramně užívá svého novomanželského života. Jen pár týdnů po svatbě s hercem Callumem Turnerem sdílela na Instagramu sérii fotografií z líbánek pořízených pod italským sluncem. Mezi idylickým prostředím, okamžiky intimity a zářivým štěstím nabídla svým sledujícím nahlédnutí do této okouzlující mezihry.

Idylická svatební cesta v Itálii

Dua Lipa se usadila v idylickém prostředí. Užívá si slunečný pobyt na toskánském pobřeží, které sama popsala jako opravdový „ráj na zemi“. Ve své fotogalerii vypadá uvolněně a zářivě, nasává scenérii, slunce a pohodový italský životní styl. Romantický útěk, dokonale vhodný pro příležitost, kterou slaví.

Okamžiky spoluúčasti s manželem

Kromě samotného prostředí tyto fotografie vyzařují lásku a spoluúčast. Na některých upřímných záběrech pózuje Dua Lipa po boku svého manžela Calluma Turnera ve spontánních a něžných okamžicích. Na jednom ze selfie pár vyzařuje štěstí, zatímco zpěvačka hrdě ukazuje svůj nový snubní prsten, který ladí s jejím zásnubním prstenem. Tyto snímky, prodchnuté něhou, svědčí o radosti novomanželů.

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Svatba oslavovaná na Sicílii

Tato líbánka navazuje na medializovanou svatbu. Dua Lipa a Callum Turner si vyměnili sliby během třídenních oslav na Sicílii. Událost, která se hodí k slávě páru a znamenala novou kapitolu v jejich vztahu. Dua Lipa, která je viditelně nadšená, se od svatby nijak netají svým štěstím.

Těmito fotografiemi ze své italské svatební cesty nabízí Dua Lipa svým sledujícím slunečnou a romantickou mezihru. Mezi snovou scenérií, blízkým poutem s manželem a radostí z novomanželství si plně vychutnává tento jedinečný okamžik. Není divu, že to těší její fanoušky, kteří ji s radostí vidí tak zářivě.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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