„Přemýšlej, než něco napíšeš“: Manželka hráče NFL odsuzuje nenávistné komentáře

Za každým sportovcem stojí jeho blízcí, kteří si také přečtou komentáře. Toto je poselství, které chtěla sdělit Mindy Armsteadová, psychiatrička a manželka hráče NFL Arika Armsteada. V rozhovoru pro časopis People odsoudila nenávistné komentáře, kterých se hráči a jejich rodiny dostávají, a vyzvala k větší lidskosti. Její motto: „Přemýšlej, než napíšeš.“
Výzva k empatii
Pro Mindy Armsteadovou je tento závěr nepopiratelný. „Chtěla bych, aby si lidé uvědomili, že to, co vidí na sociálních sítích, představuje pouze 1 % toho, kým tito muži jsou,“ vysvětluje. Znovu opakuje často zapomínanou pravdu: za hráči stojí „lidské bytosti s rodinami, které si tyto zprávy také přečtou… děti, které si je mohly přečíst.“ Je to prosba, aby všichni zvážili dopad svých slov, než je zveřejní.
Stále agresivnější komentáře
Znepokojivý pokles zaznamenala i manželka hráče amerického fotbalu Arika Armsteada. Podle ní se komentáře staly „v posledních letech mnohem agresivnějšími“, což je jev, který připisuje zejména vzestupu sportovního sázení. „Může jim to zkazit den a čtou si to i jejich blízcí,“ zdůrazňuje a naléhá na veřejnost, aby hráče vnímala „jako lidské bytosti, ne jen jako nadživotní postavy“. „Věřte mi, dělají, co můžou,“ trvá na svém.
Závazek k duševnímu zdraví
Mindy Armstead vede tento boj i profesionálně. Jako psychiatrička si dala za cíl prolomit tabu týkající se duševního zdraví, zejména mezi sportovci. Tato myšlenka rezonuje s její osobní zkušeností, která se nachází na průsečíku její profese a rodinného života. Svými slovy se snaží zmírnit stigma, které tyto problémy stále obklopuje, a připomenout všem, že sportovci nejsou imunní vůči psychickému utrpení.
Příběh, který začal na sociálních sítích
Jako matka několika dětí sdílí svůj život se svým manželem už asi deset let. Jejich příběh začal na sociálních sítích, poté se vyvinul do vztahu na dálku a nakonec do manželství. Tato cesta dodává ještě větší váhu její výzvě k soucitnějšímu využívání těchto platforem.
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Prostřednictvím tohoto svědectví nám Mindy Armstead připomíná zásadní pravdu: za obrazovkami jsou lidské bytosti. Výzvou k větší empatii a zdrženlivosti vyzývá všechny k zamyšlení nad dopadem svých slov. Univerzální poselství, které sahá daleko za hranice sportu.