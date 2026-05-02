Modelka Kaia Gerber oživuje kožené sako nečekaným detailem

Mysleli jsme si, že kožené sako už bylo vidět ve všech možných ohledech. Americká modelka a herečka Kaia Gerber mu však nedávno vdechla zcela nový život tím, že ho zkombinovala s jednoduchou černou krajkovou braletkou. Kombinace, která rychle přilákala pozornost.
Fotografie pořídil její kadeřník
Kadeřnice Kaie Gerber, Kiley Fitzgerald, zveřejnila fotografie na Instagramu s jednoduchým popiskem „Kaia 🖤“ . Snímky pořízené mimo jakýkoli oficiální propagační kontext, v uvolněné atmosféře na place, jim dodávají okamžitou autenticitu. Fotografie ukazují americkou modelku a herečku v monochromatickém černém looku, který je doplněn vrstveným koženým sakem a krajkou.
Kožené sako a krajka: nečekané duo
Kaia Gerber měla na sobě krátké kožené sako s vroubkovanými klopami, které přehodila přes jemnou černou krajkovou braletku, kterou zkombinovala s odpovídajícími džínami s širokými nohavicemi. Celý monochromatický outfit hrál na rovnováze mezi drsným a romantickým stylem – kůže dodávala strukturu a pevnost, krajka lehkost. Malý zlatý přívěsek ve tvaru srdce decentně doplňoval vzhled.
Kiley Fitzgerald upravila Kaii Gerber vlasy do objemného fénování s pěšinkou na straně, zatímco vizážistka Shelby Smith vytvořila zářivý vzhled, světlé oční stíny, řasenku, tvářenku a fialové rty. Krásný vzhled nikdy nekonkuroval outfitu, takže kontrast kůže a krajky se dostal do centra pozornosti.
Pohled na okraj propagace filmu „Matka Marie“
Tyto fotografie byly zveřejněny v době, kdy se Kaia Gerber aktivně připravovala na uvedení svého filmu „Mother Mary“, psychologického thrilleru, ve kterém hraje po boku americké herečky Anne Hathaway, britské herečky Michaely Coel a americké herečky Hunter Schafer. Tento kontext dává pohledu „další“ rozměr: mezi dvěma seriózními projekty, spontánní focení pořízené blízkým spolupracovníkem.
Stručně řečeno, Kaia Gerber nepotřebovala červený koberec, aby vytvořila jeden ze svých nejdiskutovanějších looků měsíce. Kožené sako zde dostává nový život: nejenže strukturuje siluetu, ale také vytváří dialog s tím, co na sebe nanáší. A tento dialog je nepopiratelně úspěšný.