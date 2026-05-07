Tím, že hostka Met Gala přijala svůj handicap, překvapila uživatele internetu.

Anaëlle G.
@laurenwasser / Instagram

Americká modelka Lauren Wasser, která má po obou amputacích nohou, se na Met Gala 2026 výrazně objevila. Zvolila zlatý outfit od Prabala Gurunga, který dokonale ladí s tématem večera „Móda je umění“. Na červeném koberci měla na sobě krátký dvoudílný zlatý outfit. Zářivý a velmi osobní vzhled rychle upoutal pozornost fotografů i uživatelů internetu.

Vzhled, který oslavuje svou historii

Lauren Wasser je známá svým aktivismem v oblasti syndromu toxického šoku. V roce 2012 přišla o pravou nohu a poté v roce 2018 o levou kvůli komplikacím. Na Met Gala 2026 se nesnažila svůj handicap skrývat. Naopak, s energií a sebevědomím ho začlenila do svého vzhledu a proměnila svůj vzhled v silné poselství sebevědomí. Její zlaté protézy ladily s jejím celozlatým outfitem, od strukturovaného saka až po sladěné bermudy, a vytvářely tak téměř sošný efekt – silná a sebevědomá od hlavy až k patě.

Hodně diskutovaná zlatá silueta

Lauren Wasserová svůj outfit doplnila několika šperky: vrstvené diamantové řetízky, mohutné prsteny a výrazné hodinky. V dlouhých platinovo blond vlasech si také vzala zlatý baret. Celkový efekt byl ohromující.

Na sociálních sítích mnoho uživatelů chválilo její přítomnost s přesvědčením, že dokonale ztělesňuje myšlenku, že móda může být také prostředkem vyjádření a protestu. Reakce po vystoupení Lauren Wasser na Met Gala 2026 byly ohromně pozitivní. Mnoho uživatelů chválilo její outfit jako „silný“, „inspirativní“ a „nádherný“, zatímco jiní blahopřáli modelce k jejímu sebevědomí.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Lauren Wasser (@laurenwasser)

Tím, že Lauren Wasserová přijala svůj handicap, místo aby ho vymazala, zanechala silný dojem. Její vystoupení připomnělo, že červený koberec není jen pódium, ale také prostor, kde mohou jednotlivci sdělit důležité poselství. Svým zlatým outfitem dokázala, že krása a styl se nedrží žádného jediného standardu. Silný, inspirativní a široce uznávaný vzhled.

Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
„Androgynní vzhled“: styl této francouzské modelky je kontroverzní

