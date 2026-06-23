Ali Larterová v padesáti letech zazářila v černých květinových šatech na červeném koberci

Americká herečka, modelka a producentka Ali Larter zářila na červeném koberci. Na velmi speciálním setkání se objevila výrazně: herecké obsazení filmu „Legally Blonde“ se sešlo v New Yorku u příležitosti 25. výročí filmu. Pro tuto příležitost si zvolila elegantní černé květinové šaty, které dokonale ladily s tématem.
Malé černé květinové šaty
Na tuto akci si Ali Larter oblékla černé saténové midi šaty od Caroliny Herrery. Šaty bez ramínek, s rovným výstřihem a lemem sahajícím až ke kolenům, vytvářely elegantní a strukturovanou siluetu, kterou umocňoval skládaný živůtek a malý rozpark vzadu. Pozornost skutečně upoutala zdobení: desítky flitrovaných květin, směs zelených listů a růžových okvětních lístků, které se třpytily s každým pohybem.
Pocta Elle Woodsové
Tato volba zjevně nebyla náhodná. Volbou růžové – symbolické barvy Elle Woodsové, hrdinky filmu – Ali Larterová nenápadně vzdala poctu ikonické postavě, kterou ztvárnila Reese Witherspoon. Byl to hravý způsob, jak si přivlastnit kódy ságy a zároveň reinterpretovat klasické malé černé šaty. Výsledkem byl elegantní, slavnostní a plný odkazů na outfit.
Pečlivě vybrané doplňky
Aby Ali Larter tento vzhled doplnila, zvolila černé lodičky s otevřenou špičkou a tenkým páskem na kotníku. Přidala stříbrné kruhové náušnice, sladěné prsteny a bílou kabelku, které odrážely její mléčnou manikúru. Její krásný vzhled doplňovala růžová pleť, sytá rtěnka a oči zvýrazněné řasenkou, zatímco její dlouhé, rovné blond vlasy s pěšinkou na straně jí splývaly po zádech.
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Speciální akce k oslavě 25. výročí filmu
Toto vystoupení přišlo ve zvláštní chvíli. Ali Larter se znovu sešla s původním obsazením filmu „Právě blondýnka“ – včetně Reese Witherspoon, Selmy Blair a Jennifer Coolidge – na akci oslavující 25. výročí filmu a připravovaného spin-offu „Elle“. Na jevišti herci zopakovali některé ze svých ikonických replik. Ali Larter, která se věnuje soukromějšímu životu, byla také v doprovodu svých dvou dětí, což je na tomto typu akcí vzácný úkaz.
Ali Larterová, oblečená v černých květinových šatech, se na tomto nostalgickém setkání objevila jednou z nejvýraznějších. To potěšilo fanoušky, kteří byli nadšení, že mohou znovu vidět celé obsazení pohromadě.